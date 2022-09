Alba Parietti, l’annuncio riguarda suo figlio Francesco: cosa è successo

Alba Parietti lo fa sapere sui social: l’annuncio della showgirl riguarda suo figlio Francesco Oppini, avete visto cosa è successo?

A suon di ‘sorrisoni’ la splendida estate di Alba Parietti è stata vissuta all’insegna dell’amore e della serenità. La splendida showgirl, ha dato il meglio di sé in tutta la stagione estiva e con scatti in cui appariva in splendida forma fisica ed al fianco del suo nuovo compagno, è apparsa più felice che mai!

Si vocifera da qualche tempo il suo ritorno in tv, dopo circa 16 anni dall’assenza sul piccolo schermo, alcune indiscrezioni vedrebbero la showgirl pronta a tornare! Al riguardo però, Alba Parietti non si è ancora del tutto espressa. Per cui, per questo avremo bisogno di attendere ancora prima di avere una conferma o forse una smentita! Ma ad incuriosire i fan della splendida Alba Parietti è stato un annuncio che la showgirl ha fatto tramite social che vede come protagonista Francesco Oppini, suo figlio. Ebbene, scopriamo di cosa si tratta!

Alba Parietti, l’annuncio riguarda suo figlio Francesco: cosa ha fatto sapere

Francesco Oppini è il figlio di Alba Parietti e di Franco Oppini. I due dall’81 al 90 sono stati marito e moglie. L’amore tra i due è sbocciato verso la fine degli anni 70, e dopo poco un anno dal matrimonio, è venuto al mondo Francesco, il loro unico figlio. Dopo però 9 anni di matrimonio, i due hanno preso la decisione di prendere strade diverse. La causa scatenante la fine del matrimonio, sarebbe stata la differenza d’età tra i due. All’epoca, Alba Parietti era giovanissima. Oggi però, Alba Parietti ha ritrovato l’amore insieme al suo attuale compagno.

Mamma super premurosa, e legatissima al suo Francesco. L’esperienza al Grande Fratello Vip da parte di Oppini ci aveva mostrato il forte legame tra madre e figlio. Ed a quanto pare, ancora oggi, mamma Alba è sicuramente la prima grande sostenitrice di suo figlio Francesco. E con un annuncio dato via social, Alba Parietti ha voluto raccontare il successo che suo figlio sta avendo ed i traguardi raggiunti grazie alla sua preparazione.

“Anno d’oro per il mio cucciolo di tigre“, ha scritto in un lungo post Alba Parietti dove ha voluto dare tutto il suo sostegno al figlio Francesco che appena pochi giorni fa ha ripreso parte, sul piccolo schermo, a diversi programmi televisivi. Tra questi, veste i panni di commentatore sportivo su Italia 1 oltre che alla 7Gold e prenderà parte come ospite fisso nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

“La cosa che più mi piace è che le sue vittorie sono meritate, con studio, competenza, conoscenza del mezzo televisivo e devo dire senza falsa modestia, grande empatia e simpatia“, ha concluso Alba Parietti facendo un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione televisiva!