Alessandra e lo zio Adriano Celentano: colpo di scena, cos’è successo sui social

Alessandra Celentano sarà di nuovo la professoressa di danza classica ad Amici. Sono anni che l’ex ballerina è nel talent show e riveste il medesimo ruolo. La nuova edizione del programma partirà domenica 18 settembre con la formazione della classe. Dopo il successo della scorsa ci si aspetta che anche questa che sta per esordire in tv ottenga gli stessi risultati.

La maestra di danza classica divide spesso il pubblico. Il suo atteggiamento nel talent non piace proprio a tutti, qualcuno la definisce severa e poco apprensiva con i ragazzi. Molte volte infatti abbiamo assistito a momenti di cedimento da parte degli allievi a causa dei suoi commenti. Lei però sostiene di essere diretta e giusta nell’esprimere i giudizi. Prima di entrare a far parte di Amici come insegnante è stata lei stessa una grande ballerina, ha danzato nei maggiori teatri.

La Celentano, lo avrete capito tempo fa dal cognome, è la nipote del grande Adriano. Non li abbiamo quasi mai visti insieme in questi anni e in molti hanno pensato che fra zio e nipote non scorresse buon sangue. Nelle ultime ore c’è stato un colpo di scena: tutto è avvenuto sui social.

A quanto pare non appaiono mai insieme, non c’è foto o video in cui zio e nipote siano vicini. Questo ha così accentuato i dubbi di coloro che seguono l’amatissimo cantautore e la professoressa. Nelle ultime ore però c’è stato un vero e proprio colpo di scena se così vogliamo chiamarlo: che cosa è successo? Alessandra sul suo canale instagram seguitissimo, ha condiviso uno scatto che non lascia più spazio ad equivoci.

Ha pubblicato una foto in cui si mostra insieme proprio a suo zio Adriano e a sua cugina Rosita, figlia del cantautore e di Claudia Mori. A corredo del post ha riportato una frase che cancella ogni dubbio: “Nella vita la famiglia è la cosa più importante che esista. Io e Rosita insieme a Zio Adriano!”. La foto li ritrae in un momento insieme. Si mostrano spensierati e allegri in un momento di famiglia. A quanto pare dopo questa mossa non ci possono più essere titubanze, tra Alessandra e suo zio Adriano i rapporti sono più che sereni.