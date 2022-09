L’annuncio dolcissimo della modella scioglie il cuore di tutti: è nato Cyan, esplosione di gioia

La modella ha condiviso col suo pubblico un dolcissimo annuncio che ha sciolto il cuore di tutti: è nato il suo Cyan, esplosione di gioia.

Un annuncio più dolce di questo, l’amata e famosa modella non poteva affatto condividerlo col suo pubblico social: è nato Cyan! A distanza di qualche tempo dall’essere diventata mamma per la prima e seconda volta, la giovane ha annunciato sul suo canale social ufficiale di aver messo al mondo il suo terzo bebè.

La nascita del suo terzo figlio, come ha raccontato la diretta interessata sul suo canale social ufficiale, è avvenuto il 29 Agosto scorso, eppure solo adesso la modella ha scelto di rendere partecipi il suo pubblico di questa gioia. A differenza, quindi, dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne, che ha saputo ha condiviso col suo pubblico la nascita del suo primo figlio, l’amato volto Instagram ha voluto tenersi un po’ per sé questa fantastica notizia. Sarà stata la forte emozione oppure la gioia del momento, fatto sta che l’annuncio dolcissimo della modella è avvenuto un po’ più in ritardo.

“È nato Cyan”, ha scritto la modella a corredo di questo scatto che mostra a tutti il colore degli occhi di suo figlio. Uno spettacolo vero e proprio, ve lo garantiamo! Scopriamo insieme, però, di chi parliamo!

La modella è diventata mamma per la terza volta: annuncio dolcissimo!

Se l’amato attore ha da poco annunciato di essere in procinto di diventare papà per la seconda volta, la famosa modella ha appena rivelato ai suoi fan di essere diventata mamma per la terza volta. Un annuncio dolcissimo, da come si può chiaramente comprendere, e che ha fatto immediatamente esplodere di gioia tutti i suoi ammiratori.

Era esattamente il 29 Agosto scorso quando la modella ha ammesso al mondo il suo terzo figlio, nato dalla relazione con Andre Lemmers, ma solo alcune ore fa la giovane ha reso partecipi i suoi sostenitori. Molto probabilmente, in molti avranno già capito di chi stiamo parlando: è proprio Adriana Lima ad essere diventata mamma per la terza volta!

Per il suo terzo figlio, Adriana Lima ha scelto un nome piuttosto particolare. Il piccolo, infatti, si chiama Cyan. E, da come si legge dalla didascalia scritta a corredo del suo ultimo post Instagram, ha un significato davvero speciale. Ciano, infatti, non è solo il colore tra il verde e il blu, ma anche il colore delle acque di Bora Bora e delle Maldive. “Sono luoghi che la mia famiglia ha amato. Ciano è il nostro colore preferito. È il colore degli occhi del nostro bambino”, ha spiegato la bella Lima.

Ai tanti messaggi di auguri e congratulazioni giunti per lei e il suo compagno, si aggiungono anche i nostri. Benvenuto piccolo Cyan!