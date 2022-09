Benedetta Parodi in nero per il compleanno della figlia: spunta un dettaglio particolare

Per il 20esimo compleanno della figlia Matilde, Benedetta Parodi ha sfoggiato un accessorio particolare: l’avete notato anche voi?

Organizzatissima come sempre, Benedetta Parodi ha curato tutto nei minimi dettagli per festeggiare il compleanno di sua figlia Matilde. La sua primogenita ha infatti compiuto 20 anni lo scorso lunedì 5 settembre ed ha voluto riunire gli amici per una grande grigliata.

Questo non è stato l’unico evento di questa settimana in casa Caressa-Parodi. La conduttrice di Bake Off Italia, infatti, organizzerà un’altra festa per i suoi 50 anni compiuti il 6 agosto, con cui potrà anche inaugurare la ripresa delle attività quotidiane dopo lo stop delle vacanze.

Come raccontato dalla stessa giornalista nelle sue Ig stories, Matilde è stata coccolata fin dal mattino nel giorno del suo compleanno: la mamma, infatti, l’ha svegliata col caffè ed una deliziosa torta con tanto di candelina, in attesa di quella ‘ufficiale’ alla frutta destinata al party della sera.

Chi segue Benedetta da tempo sa bene quanto lei sia legata a suo marito Fabio Caressa e ai suoi tre figli. Non stupisce quindi che per celebrare al meglio la sua Matilde, abbia scelto di completare il suo look con un accessorio molto speciale. Lo ha mostrato a tutti i suoi fan su Instagram spiegandone anche il valore affettivo.

Benedetta Parodi, il selfie al compleanno della figlia: tutti notano quel dettaglio

Tutti sanno che la sorella di Cristina Parodi è molto attiva sui social e che quotidianamente aggiorna il suo milione di seguaci su Instagram riguardo alle sue giornate, i suoi allenamenti, le sue ricette e, appunto, le occasioni importanti in famiglia. Benedetta, quindi, non poteva certo non condividere con i fan anche il look scelto per il giorno speciale di sua figlia.

Con la nota eleganza che la contraddistingue, per la cena della sera precedente alla festa, ha optato per un outfit nero che le stava divinamente, ma a fare la differenza è stato il dettaglio che ha immortalato in primo piano, proprio a sottolinearne l’importanza. Come si vede nel selfie pubblicato tra le storie Instagram, ha completato il look con una borsetta. Non si tratta però di una borsetta qualunque: nella didascalia ha scritto “Borsa della mia nonna”, con l’emoticon del cuore.

Un pensiero tenerissimo verso la nonna che non c’è più ma a cui, a quanto pare, è ancora molto legata. Non è raro, soprattutto tra le donne, che vengano sfoggiati gioielli, oggetti, accessori appartenuti alle nonne e alle mamme durante eventi e ricorrenze speciali per le figlie femmine. Evidentemente, anche la Parodi ha voluto seguire questa tradizione carica di significato.

E voi avete visto su Instagram quanto era bella la festeggiata? Tanti auguri a Matilde!