“Cattivo esempio, messaggio demotivante”: Benedetta Rossi spiega tutto sui social

Benedetta Rossi spiega tutto sui social, la food blogger scrive: “Cattivo esempio, messaggio demotivante”, cosa ha fatto sapere

E’ sicuramente una delle food blogger di successo. Prima su YouTube per poi approdare sulla piattaforma social quale è Instagram, Benedetta Rossi ha riscosso un enorme seguito da parte del suo pubblico.

Un pubblico che sente l’amata foodblogger come l’amica della porta accanto. Solare, ironica e dolcissima. Sempre pronta a dispensare ricette semplici e consigli pratici per migliorare la vita di tutti in cucina e stupire tutti a tavola. Ha spopolato con le video ricette sul suo canale YouTube ma è proprio da lì che Benedetta Rossi e suo marito nonché grande spalla nel lavoro, Marco Gentili, hanno deciso di espandere ed allargare i loro orizzonti. L’approdo ad Instagram ha ulteriormente spalancato a Benedetta le porte del successo ed oggi conduce un programma televisivo tutto suo, Fatto in Casa per Voi. Ma Benedetta Rossi non smette affatto di stupire. La food blogger pochi giorni fa ha voluto raccontare un’iniziativa che la stessa insieme al suo compagno di vita, hanno preso qualche tempo fa e che oggi sono orgogliosi di raccontare. Tuttavia, ha voluto fare una precisazione sui social: “Cattivo esempio e messaggio demotivante“. Di cosa avrà parlato?

Benedetta Rossi sui social: “Cattivo esempio, messaggio demotivante”, cosa ha voluto far sapere

Si contraddistingue sui social per la sua estrema semplicità. Interagisce spesso e volentieri con il suo pubblico attraverso quiz e questionari sui social ma non solo. Pochi giorni fa, Marco Gentili e Benedetta Rossi hanno pubblicato un video su YouTube un po’ diverso dal solito. Nel video mostrato, Benedetta non è hai fornelli come ci saremmo aspettati. Ebbene, seduti a tavolino, la coppia ha voluto spiegare e raccontare dell’iniziativa presa qualche tempo fa e che oggi con orgoglio, e magari ridendoci un po’ su rispetto ai tempi in cui temevano di non farcela, portano avanti.

Un’iniziativa davvero da apprezzare, perché ai tempi in cui ci siamo tutti ritrovati a dover fare i conti con la pandemia mondiale ed il turismo ha purtroppo subito un grave stop, degli studenti appena diplomati negli istituti alberghieri hanno avuto la possibilità di collaborare e mettere su grazie a Benedetta Rossi e suo marito un progetto a sfondo culinario, che vede i giovanissimi impegnati in questo settore. Il progetto che la coppia ha voluto finanziare, si chiama ‘Buonidea‘.

Sui social, Benedetta Rossi ha voluto spiegare che, piuttosto che ostentare la propria ricchezza, cosa ritenuta “Un cattivo esempio, un messaggio demotivante“, ha continuato scrivendo in queste poche righe il senso del suo messaggio:

L’intento è chiaro. E’ quello di mostrare che con il giusto impegno, passione e dedizione è possibile raggiungere grandi risultati.

E che nonostante la fatica iniziale ed il peso delle responsabilità derivanti dall’obiettivo che si intende raggiungere, è possibile ottenere i risultati sperati!