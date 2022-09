Chiara Nasti cambia manicure: il colore scelto emana un tocco di luminosità in più

Chiara Nasti cambia manicure, questa volta ha scelto un colore meno acceso e che emana molta luminosità.

Chiara Nasti quest’anno diventerà mamma per la prima volta. Insieme al suo compagno, Mattia Zaccagni, ha annunciato di aspettare un bambino a maggio. In queste settimane ha più volte pubblicato delle foto in cui ha mostrato il pancino che cresceva. Dopo l’annuncio della gravidanza c’è stato quello del sesso del bebè.

La coppia ha organizzato un bellissimo evento, rivelando che diventeranno genitori di un maschietto. Il nome scelto è Thiago, svelato proprio in questi ultimi giorni. Chiara sta vivendo un momento magico, non solo diventerà mamma ma dopo la nascita del piccolo diventerà anche moglie di Zaccagni. Quest’ultimo le ha fatto la proposta di matrimonio durante una cena al chiaro di luna. Si è inginocchiato di fronte a lei e le ha chiesto di sposarlo. L’influencer tra lo stupore e l’emozione si è inginocchiata e ha detto sì.

E’ stato un momento magico! Tutto questo lo sappiamo perchè Chiara ha pubblicato il video sui social, come solitamente fa, infatti mette al corrente i follower delle notizie importanti, dei nuovi progetti e anche della sua quotidianità su instagram. Qualche settimana fa ha mostrato la sua manicure ma adesso l’ha cambiata: questa volta ha optato per un colore completamente diverso dal precedente, ma sempre molto luminoso.

Chiara Nasti cambia manicure: il colore è diverso dal precedente ed emana un tocco di luminosità in più

Per Chiara questo è un anno magico, tra qualche settimana diventerà mamma per la prima volta e dopo la nascita del piccolo Thiago si sposerà. Infatti, il suo compagno Mattia Zaccagni le ha fatto la proposta di matrimonio e ha detto sì. Le nozze, come ha svelato in una storia instagram, si terranno dopo la nascita del bebè.

L’influencer vuole con sè, nel giorno del matrimonio, anche il bambino, come ha fatto sapere. Sempre nelle sue ig condivide molto della sua quotidianità. Qualche settimana fa ha fatto vedere come si tiene in forma in gravidanza, allenandosi con il supporto di un professionista e svolgendo vari esercizi. Di recente invece ha condiviso uno scatto delle sue mani per far vedere com’è venuta la sua nuova manicure.

Rispetto alla precedente è completamente diversa. Vi abbiamo mostrato che a metà agosto aveva osato con uno smalto rosso acceso e dalla luminosità intensa. La forma delle unghie era circolare. Per questa manicure si era fatta consigliare dai suoi follower ai quali aveva chiesto la tonalità da scegliere. Adesso l’ha cambiata, ha optato per un colore nude, color carne. La forma delle unghie è sempre circolare ma più appuntita e sembrano essere più lunghe. Questa tonalità di colore scelta emana ugualmente una certa luminosità, proprio come la precedente.