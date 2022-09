La dama velata, notizia fantastica: nessuno se l’aspettava eppure è successo

La dama Velata, è arrivata nelle ultime ore una notizia fantastica: nessuno se l’aspettava eppure è successo.

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere tante serie tv, e tutte in modo diverso ci hanno accompagnato per diverse settimane o mesi e ci hanno soprattutto appassionato. Le trame sono diverse e l’attenzione si concentra su temi differenti spesso con riprese che puntano sui motivi che più catturato l’interesse del pubblico.

Negli ultimi tempi, in particolare la Rai, ha mandato in onda molte serie tv e fiction, che hanno riscontrato un successo impressionante. In questi mesi in attesa dell’inizio delle nuove stagioni, non solo delle serie, ma anche dei programmi, sono state mandate in onda le repliche. Abbiamo avuto così la possibilità di seguire nuovamente La dama Velata, la serie tv che vede protagonisti Miriam Leone nei panni della contessa Clara e Lino Guanciale che ha interpretato il Conte Guido Fossà.

Questa ha avuto soltanto una stagione andata in onda nel 2015. Successivamente in molti avevano chiesto a gran voce una seconda storia ma non c’è mai stata, e la rai non ha mai svelato i motivi. Non sappiamo se questa sia stata una scelta dell’azienda o dei due protagonisti che in questi 7 anni sono sempre stati molto impegnati. Nelle ultime ore è arrivata una notizia, in rifermento alla serie tv che nessuno si aspettava: scopriamo cos’è successo.

La dama velata, è arrivata una notizia fantastica: nessuno se l’aspettava, cos’è successo

In questi mesi estivi sono andate in onda le repliche di molti programmi e serie tv e film. Infatti a maggio-giugno chiudono le stagioni che abbiamo visto durante l’anno per ripartire nuovamente a settembre. Ovviamente non per tutti i format e le fiction è così. Infatti con la presentazione dei palinsesti abbiamo appreso diverse settimane fa quali trasmissioni vedremo nuovamente e chi invece non andrà in onda.

La Rai ha deciso di trasmettere in replica in queste settimane di pausa La dama velata, serie che è andata in onda nel 2015. Miriam Leone e Lino Guanciale sono i protagonisti affiancati da altri grandi attori e attrici. Dopo l’ultima volta che l’abbiamo vista, circa 7 anni fa, non è più proseguita. Nessuna nuova stagione per la serie, nonostante fosse stata chiesta a gran voce dai telespettatori. Non si conoscono i motivi di questa scelta, se dovuti alla Rai o agli impegni dei due attori. Infatti sia Miriam che Lino in questi anni hanno lavorato moltissimo, tra cinema e televisione. Sta di fatto che a quanto pare la serie piace e lo dimostra la notizia appena arrivata.

Le repliche de La dama velata sono state un successo. Gli ultimi episodi andati in onda domenica 4 settembre hanno conquistato ben oltre i 2 milioni di telespettatori, portando lo share intorno al 17.92%. Un bel trionfo per la prima e sola stagione della fiction che ha conquistato la serata.