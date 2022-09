Dr Mercy, “Colpisce uno su un milione”: la rara patologia di Brad, immagini shock

Dalla Dr Mercy, si è presentato Brad con una rara patologia: le immagini mostrate nel programma sono davvero shock, impressionante.

Nel corso delle diverse puntate del suo programma, la Dr Mercy ha avuto a che fare con diversi pazienti affetti da malattie della pelle più o meno molto comuni. Quella che ha spinto il buon Brad a chiedere aiuto alla dermatologa, invece, era una patologia estremamente rara. “Colpisce uno su un milione”, ha commentato la dottoressa alle telecamere.

A dispetto di quanto si può credere, le prime avvisaglie della sua malattia della pelle sono iniziate a spuntare circa 4 anni prima la sua richiesta d’aiuto. Alle telecamere de Dr Mercy, infatti, Brad ha raccontato di aver visto dapprima una piccola escrescenze sulla fronte, che sono aumentate di numero e di spessore nel corso degli anni. Al momento della sua partecipazione al programma, il corpo di Brad ne era completamente pieno. “Ce l’ho sul volto, il petto, le ascelle e la zona inguinale”, ha raccontato.

La malattia di Brad gli aveva portato diverse gravi conseguenze. A partire dal fatto che era disoccupato da diversi mesi, il paziente della dottoressa ha raccontato di aver quasi perso la vista. Le escrescenze, infatti, gli sono cresciute persino sulle palpebre, rendendogli la vista poco funzionante. “Recuperarla sarebbe una benedizione per me”, ha spiegato poco prima del visita. Scopriamo cos’è successo. Anche se, vi anticipiamo, non ci sono ottime notizie per lui.

La malattia rara di Brad a Dr Mercy: brutta notizia, cos’è successo

Dopo il terribile dramma raccontato da Tiffany, la Dr Mercy ha avuto a che fare con un altro tremendo caso, ma stavolta totalmente raro. A presentarsi nel suo studio, è Brad, affetto da xantoma disseminato. Si tratto, come dicevamo, di una patologia piuttosto rara che – come sottolineato dalla dermatologa – può causare danni non solo irreversibili se non trattata bene, ma può colpire addirittura anche gli organi interni. Guardate com’era ridotto il buon Brad per via della sua malattia:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riportata in alto, lo xantoma disseminato consisteva nella formazione di tantissime pustole – talvolta anche purulenti, come descritte da Brad – su tutto il corpo. A quanto pare, sembrerebbe che la prima formazione di escrescenze si sia verificata quando il paziente della dottoressa ha scoperto di essere diabetico.

Al di là della rarità della malattia, c’è un’altra brutta notizia con cui Brad ha dovuto fare i conti: non esiste cura per lo xantoma disseminato. Pertanto, l’unica soluzione che la dottoressa Mercy è riuscita a trovare è stata far sottoporre il suo paziente ad un ciclo chemioterapico di circa 6 mesi mirato a ridurre le neoformazioni. Ed, in seguito, sottoporlo a diversi interventi chirurgici per eliminare gli xantomi.

Dopo tre mesi dalla prima visita, Brad era alla quarta seduta di chemio e si è detto speranzoso del risultato.