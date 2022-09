Elisabetta Canalis, i suoi pantaloncini si fanno notare: una novità destinata a spopolare

Elisabetta Canalis mostra a tutti un altro dei suoi look super glamour: quei pantaloncini sono particolarissimi, ci avete fatto caso?

L’estate è ormai agli sgoccioli e come sempre Elisabetta Canalis ci ha tenuto compagnia con i suoi outfit e i suoi costumi all’ultimo grido. La splendida ex Velina ha trascorso parecchi giorni in Italia e soprattutto nella sua Sardegna da dove ci ha regalato tanti imperdibili scatti da cui attingere idee per quanto riguarda la moda balneare e non.

E’ stata ad esempio tra le prime star che hanno sdoganato il bikini incrociato, vero must della bella stagione 2022. Tra l’altro, da vera icona di stile, non ha mai fatto mancare degli abbinamenti super glamour completando i suoi look da spiaggia con parei e copricostumi dai dettagli davvero strepitosi.

Anche ora che è tornata in America dove pian piano sta riprendendo la vita di tutti i giorni, non ha lasciato soli i suoi tantissimi fan ed ha condiviso con loro uno scatto del Labour Day, festività che negli Stati Uniti celebra i lavoratori. Nonostante le temperature siano ancora all’insegna dell’estate, nel look scelto da Elisabetta si intravede già un dettaglio autunnale ovvero il color tabacco del top a maniche corte.

Ma non è finita qui: la splendida 44enne vi ha abbinato un particolarissimo modello di pantaloncini che si preannuncia già tra i nuovi trend dell’autunno.

I pantaloncini di Elisabetta Canalis fanno innamorare tutte: modello innovativo al massimo

Come mostrato da lei stessa in un post su Instagram ed anche tra le Ig stories, i suoi shorts non sono affatto come quelli che siamo abituati a vedere di solito. In realtà, non è la prima volta che la Canalis lascia tutti di stucco con un modello di pantaloncini molto trendy, ma stavolta si è veramente superata.

Ha infatti indossato un paio a farfalla : è proprio questa la novità assoluta del periodo! Comodi e quindi adatti ad una giornata all’aria aperta come quella che l’ex Velina ha trascorso con gli amici durante il Labour Day, ma allo stesso tempo super stilosi. Nonostante si siano già visti nelle ultime due estati, molto probabilmente andranno di gran moda anche in autunno, visto il grande successo riscosso!

Nell’Ig story pubblicata da Elisabetta, si possono ammirare più da vicino i dettagli del capo che lascia l’ombelico in mostra. Volendo, comunque, si può anche coprire l’addome con una t-shirt o una per una camicia che però sia indossata dentro i pantaloncini. Perfetti con le sneakers, i pantaloncini a farfalla fanno la loro figura anche con gli stivali da sopra al ginocchio.

E voi, quale tipo di scarpa preferite sotto questo capo così trendy e versatile?