Elodie l’ha fatto davvero: notizia splendida per i fan della cantante

Nessuno c’avrebbe creduto, ma Elodie l’ha fatto davvero: è arrivata una splendida notizia che riguarda proprio la cantante, cos’è successo.

Ancora una volta, Elodie si dimostra l’artista musicale emergente di questi ultimi anni. Dopo l’ultimo ‘riconoscimento’, raccontato qualche tempo fa, la cantante romana si aggiudica ancora una volta un primato indiscusso. D’altra parte, come non si può non capire il suo successo: è pazzesca!

Sembrerebbe proprio che Elodie sia una donna dalle mille sorprese. O, perlomeno, è proprio questo che traspare dalla splendida notizia che la cantante ha condiviso con tutti qualche giorno fa. Approdata alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia in tutta la sua bellezza, la giovane Di Patrizi non ha potuto fare a meno di condividerne il motivo, lasciando senza parole tutti i suoi ammiratori.

Così come vi abbiamo recentemente raccontato con Ignazio Moser, anche Elodie ha in serbo qualcosa di sensazionale per il suo futuro. E, com’è giusto che sia, non ha perso occasione di poterne parlare col suo pubblico. Intervistata da Il messaggero, l’ex volto amatissimo di Amici ha annunciato una novità pazzesca! Fate molta attenzione, però: si tratta di qualcosa di inedito per lei, ma anche per tutti.

Splendida notizia di Elodie: una novità pazzesca!

Mai come quest’anno, il Festival del Cinema di Venezia ha visto sfilare sul suo red carpet tantissimi ospiti nazionali e non. A partire da Beatrice Valli fino a Can Yaman e Francesca Chillemi, che sono stati protagonisti di un siparietto imbarazzante coi fotografi, sono davvero tantissimi gli artisti che hanno partecipato a questa settantanovesima edizione. Tra i tanti che si sono presentati, vi è stata anche lei: la splendida Elodie! Vi starete chiedendo anche voi perché? La risposta è semplicissima: c’è una grande novità in arrivo!

Non solo cantante – e che cantante, oseremmo dire! – ma anche attrice! Avete letto proprio bene, si: anche Elodie sta per compiere il suo debutto nel mondo del cinema. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata a Il Messaggero. Questa, da come si può chiaramente comprendere, è un’esperienza totalmente nuova per la giovane Di Patrizi, che lei stessa ha definita ‘terapeutica’. Stando alle sue parole per il giornale, sembrerebbe che il cinema sia sempre stato il suo sogno per trovare un modo d’espressione diverso dal solito, ma solo grazie a questo ruolo affidatole è riuscita a realizzarlo. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Qual è il film dove reciterà Elodie?

“Mi ha fatto rivivere episodi della mia vita, partendo dall’infanzia”, ha detto Elodie a Il Messaggero nel descrivere il ruolo di Marilena nel film ‘Ti mangio il cuore’, la cui uscita è prevista per il 22 Settembre. Di che cosa parla la pellicola? Elodie veste i panni della moglie del boss foggiano che, però, si innamora dal capo clan rivale, inasprendo ancora di più i rapporti tra i due ‘nemici’.

Un grandissimo in bocca al lupo ad Elodie per questo suo nuovo inizio!