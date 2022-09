Francesca Sofia Novello ‘osa’ con il look da sera: così ha abbinato perfettamente gli accessori

Francesca Sofia Novello osa con il look da sera, la modella ha abbinato perfettamente gli accessori.

Francesca Sofia Novello ha sfilato sul red carpet al Festival Del Cinema di Venezia dove ha sfoggiato un abito meraviglioso. Si è presentata con un lungo vestito di colore rosso che luccicava moltissimo, firmato Rami Al Ali. La sua bellezza ha lasciato tutti senza parole.

Da qualche mese è diventata mamma, a marzo l’ha annunciato sui social con uno scatto in cui sono ripresi i piedi della bambina appena nata: “Mamma e Babbo sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi”. Francesca ha avuto la piccola Giulietta dall’amore con il compagno Valentino Rossi. La compagna del pilota è diventata nota quando si è affermata nel mondo della moda. In questi anni è stata scelta per essere la protagonista di numerose campagne pubblicitarie.

Bellezza e talento non le mancano, doti che ha anche sfoggiato sul palco del Festival di Sanremo nel 2020. Amadeus la scelse come co-conduttrice di una serata della kermesse. Francesca ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico. Lo stesso che la segue anche sui social dove il suo profilo conta oggi di oltre 500 mila follower. Qualche giorno fa, spulciando nelle sue storie, non abbiamo non potuto notare il suo look da sera: la modella ha abbinato perfettamente gli accessori.

Francesca Sofia Novello ‘osa’ con il look da sera: gli accessori sono ben abbinati

Spesso il suo nome è stato associato a quello di Valentino Rossi ma Francesca Sofia Novello è riuscita a farsi spazio da sola e ad affermarsi nel campo della moda. L’abbiamo vista nel 2020 al Festival di Sanremo 2022 quando affiancò Amadeus come co-conduttrice. E’ riuscita a portare a termine il ruolo che le era stato affidato in maniera impeccabile. Il pubblico allora ha avuto modo di conoscerla meglio.

Da pochissimo la modella è diventata mamma per la prima volta della piccola Giulietta. Ha dato l’annuncio insieme al compagno Valentino Rossi sui social, il 4 marzo. A quanto pare la coppia però sogna in grande e desidera allargare la famiglia magari con un nuovo bambino, come ha raccontato Rossi a ‘Chi’. Francesca in queste mesi ha più volte pubblicato delle foto insieme alla piccola, emozionando i follower. Ed è infatti sui social che condivide la sua quotidianità. Spesso mostra gli outfit che indossa quando esce o quando si reca ad un evento importante. Negli ultimi giorni, per esempio, ha fatto vedere che cosa ha indossato per uscire una sera a cena.

La modella ha sfoggiato, sembrerebbe, una maglia a maniche lunghe con una gonna con degli strass che brillano anche se sta ferma. Ma a catturare l’attenzione sono gli accessori. Avete notato i colori? Francesca ha indossato delle scarpe di colore verde sempre molto luccicanti e ci ha abbinato una borsetta dello stesso colore e della stessa luminosità. Questo look da sera è magnifico!