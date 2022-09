Leonardo Pieraccioni, com’è cambiato negli anni? Spuntano vecchi scatti: mai visto così

Com’è cambiato in tutti questi anni Leonardo Pieraccioni? Spuntano dei suoi vecchi scatti: mai visto così prima d’ora, eccolo!

Non siamo soliti fare delle classifiche sui personaggi più amati dello spettacolo nostrano, ma se dovessimo mai farle, Leonardo Pieraccioni occuperebbe sicuramente le prime postazioni. Attore e regista amatissimo, ma anche comico, conduttore e cabarettista, il buon fiorentino vanta di una carriera davvero impressionante. D’altra parte, i suoi primi passi in questo mondo li ha iniziato a muovere da giovanissimo!

La carriera di Leonardo Pieraccioni nel mondo della tv, come dicevamo precedentemente, è iniziata da giovanissimo. Dapprima studente per diventare un perito aziendale ed, in seguito, carabiniere ausiliare, il buon Pieraccioni si rende conto molto presto quale sia la sua più grande passione e non perde occasione di perseguirla. Il suo debutto, infatti, avviene esattamente intorno ai primi anni dell’80, ma subito conquista l’attenzione di tutti. È proprio subito dopo il suo esordio che Leonardo Pieraccioni inizia a cavalcare l’onda del successo, diventando uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano. Oggi, arrivato quasi alla soglia dei 60 anni, può dire di vantare di un successo e clamore assoluto! Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato nel corso degli anni? Sui social, abbiamo rintracciato diversi scatti dei suoi 20/25 anni: com’era allora? Mai visto così prima d’ora!

Com’è cambiato Leonardo Pieraccioni negli anni?

Non si può affatto dire che Leonardo Pieraccioni non sia un tipo social. Così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo nostrano, anche l’attore e regista fiorentino si diverte a condividere e comunicare coi suoi sostenitori. Ricordate quando vi abbiamo mostrato una sua foto a mare e vi abbiamo detto quanto fosse irriconoscibile agli occhi di molti? Ebbene. Spulciando con attenzione il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato una serie di scatti del passato che ci permettono di capire come sia cambiato nel corso degli anni. La sua carriera, come dicevamo, è iniziata molto presto ed ha facilmente raggiunto dei livelli impressionanti, ma lui è cambiato in tutto questo tempo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Vogliamo anticiparvi, però, che resterete davvero senza parole!

Se dai tempi di Miss Italia, Miriam Leone non è affatto cambiata e la sua bellezza è completamente rimasta immutata, possiamo dire lo stesso di Leonardo Pieraccioni? In questa serie di scatti, l’amato attore si mostra al suo pubblico quando aveva poco più di 20 anni. Siete curiosi di sapere com’era in quegli anni e com’è cambiato? Guardate un po’ qui, resterete di stucco:

Che sia un ‘pischello’, come in queste foto riproposte in alto, o un uomo maturo con una carriera alle spalle impressionante ed adorabile padre, il buon Pieraccioni non è affatto cambiato nel corso del tempo.