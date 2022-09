“Una pagina che si è chiusa”: non vuole più lavorare in tv e spiega i motivi

Da diversi anni non è più al timone di un programma e in un’intervista spiega perché non ha intenzione di tornare a lavorare in tv.

Il ‘magico’ mondo della televisione è quasi sempre una meta ambita da molti, ma c’è anche qualcuno a cui non piacerebbe una carriera sotto i riflettori. Qualcun altro, invece, dopo avervi lavorato per anni e anche con un certo successo, decide di non tornarvi e di percorrere strade completamente differenti.

Proprio in questi giorni, vi abbiamo parlato ad esempio di un’ex showgirl straniera diventata famosissima qui in Italia nel corso degli anni ’90, che ormai da tempo conduce una vita ritirata e svolge un mestiere molto lontano dal piccolo schermo. Ma non è certamente l’unica ad aver stravolto completamente tutti i piani ed essere sparita dalle scene.

Lo ha fatto anche un altro volto molto noto, che tra gli anni ’80 e ’90 è stato uno dei conduttori ed attori più amati. In seguito ad un aneurisma cerebrale che lo colpì nel 2001, fu costretto a prendersi una pausa dal lavoro ma, nonostante dopo qualche tempo sia tornato a condurre una trasmissione molto famosa, ad un certo punto ha deciso di cambiare vita e da allora lo si vede solamente di rado come ospite in qualche talk show. Intervistato dalla sua storica collega, ha raccontato cosa ha fatto in questi due decenni, com’è la sua vita ora e perché non vuole più lavorare in tv.

Dopo il grande successo di anni fa, non vuole più lavorare in tv: cosa fa adesso

L’ex presentatore è stato una figura di spicco soprattutto in Mediaset: si tratta di Marco Columbro, che spesso ha condiviso il palco con Lorella Cuccarini. Impossibile dimenticare la formidabile coppia che i due formavano alla conduzione di programmi come Buona Domenica, Paperissima, o sul set della fiction Caro Maestro!

Proprio Lorella ha ospitato di recente Columbro nel suo programma online Un caffè con e l’ex volto del Biscione si è raccontato apertamente. Dopo aver superato i problemi di salute che lo colpirono circa vent’anni fa, tornò per un periodo sul piccolo schermo, proprio insieme a Lorella, con Scommettiamo che…?, per poi abbandonare di nuovo le scene.

In tutto questo tempo, racconta Columbro, ha lavorato molto come attore a teatro ed ha coltivato il suo interesse per la filosofia. Quando Lorella gli ha chiesto cosa gli piacerebbe fare nel caso tornasse in tv, è stato molto chiaro: “Il problema è che io non ho più voglia di fare televisione, se proprio devo dirlo. Ho voglia di fare altre cose”.

Riguardo alla recitazione, invece, si è detto pronto a cimentarsi in qualsiasi ruolo, anche in quelli drammatici. Ha poi annunciato che a fine anno dovrebbe uscire il suo libro intitolato Il risveglio di Parsifal: vivere una vita nel gregge come pecora, oppure da esseri consapevoli. Una sorta di resoconto di tutto ciò che Columbro ha imparato, da 40 anni a questa parte, dai vari maestri spirituali con i quali si è rapportato. “Per me scrivere di questi argomenti è la cosa che in questo momento mi interessa di più. O anche aprire un’accademia di ricerca spirituale”, ha ammesso.

Su un suo ipotetico ritorno in tv, Marco Columbro non sembra dare molte speranze ai fan che non l’hanno mai dimenticato. “Quello che ho fatto nello spettacolo, l’ho fatto, è inutile rifare cose che ho già fatto. Sarebbe una ripetizione. Basta. Questa è una pagina del mio destino che si è chiusa”, ha detto.

Anche voi apprezzavate tanto Columbro quando faceva parte del mondo dello spettacolo?