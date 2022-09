Prima le nozze, poi l’annuncio a sorpresa: l’attrice lascia di stucco

Prima le nozze, poi l’incredibile annuncio a sorpresa: l’amata attrice lascia tutti di stucco, notizia fantastica per tutti i suoi fan.

Ci sono annunci ed annunci! Ci sono quelli che rendono partecipi i propri followers di dolce attese e quelli che, invece, che preannunciano qualcosa di pazzesco in arrivo. L’abbiamo potuto constatare nelle scorse ore con Ignazio Moser – che ha rivelato ai suoi sostenitori un’importantissima novità per la sua carriera – ma anche con l’amata attrice.

Soltanto pochissimi giorni fa, l’attrice è stata sulla bocca di tutti per via delle sue nozze. Lontana dall’Italia, l’amatissima interprete straniera ha giurato amore eterno ad un noto e famoso cantante ed attore. Dando uno sguardo al suo canale Instagram, però, abbiamo appreso che il suo matrimonio non è affatto l’unica motivo che le permette di esultare. Qualche ora fa, infatti, l’attrice ha condiviso un annuncio a sorpresa che non solo rende la diretta interessata entusiasta, ma lascia tutti di stucco anche tutti i suoi ammiratori.

Inutile raccontarvi la gioia di tutti i suoi followers quando, dopo diverso tempo di attesa, hanno finalmente ricevuto la notizia che più aspettavano. D’altra parte, di fronte ad annuncio del genere non si può avere una reazione differente! Vi abbiamo incuriosito abbastanza?

L’annuncio a sorpresa dell’attrice dopo le sue nozze: tutti senza parole!

Ve l’avevamo detto che – dopo l’incredibile successo che ha sancito il suo successo in Italia – l’attrice si era messa immediatamente a lavoro per una nuova serie tv. E adesso, finalmente, ne abbiamo la conferma: sta per approdare nuovamente sul piccolo schermo! A distanza di qualche giorno dalle sue nozze, l’attrice ha reso partecipi di un altra incredibile annuncio a sorpresa, che li ha resi subito pazzi di gioia. Era da tempo che aspettavano questo momento ed adesso che è arrivato non vedono l’ora. A quanto pare, sembrerebbe che il debutto avverrà Mercoledì 14 Settembre, ma si può chiaramente comprendere che in tanti non vedono l’ora di saperne di più.

Ricordate la bellissima Sanem di Daydreamer, vero? È proprio lei che, qualche giorno fa, si è sposato con un suo collega, ma ha anche annunciato l’arrivo di una nuova serie tv turca che la vedere protagonista indiscussa. Stiamo parlando proprio di Dunyayla Benim Aramda, la prima serie tv di Demet Odzemir per Disney Plus.

Di che cosa parla Dunyayla Benim Aramda?

Se manca pochissimo al debutto di Can Yaman – suo collega in Daydreamer – con Viola come il mare, non si può non dire altrettanto dell’esordio di Demet su Disney. Mercoledì 14 Settembre andrà in onda la prima puntata di Dunyayla Benim Aramda. In attesa di saperne di più, curiosi di sapere di che cosa parla la serie tv?

La serie tv turca ha come protagonista Ilkin – interpretata da Demet – una giovanissima donna che – nonostante l’età – lavora nel campo delle relazioni pubblico e già è proprietaria di una società. Se la sua vita lavorativa procede e gonfie vele, non si può dire lo stesso di quella sentimentale. Ilkin, infatti, è fidanzata con Tolga e con lui vive un amore pieno di passione, ma molto presto la donna sceglierà di metterlo alla prova. Chiede, infatti, alla sua migliore amica di iniziare con lui una conoscenza ‘virtuale’. Da quel momento, la sua vita cambierà per sempre.

Che dire? Sembrerebbe che questa serie tv sia piuttosto allettante, voi che ne pensate?