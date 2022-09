Gli stivaletti di Belen Rodriguez non passano inosservati: saranno il must dell’autunno

Belen Rodriguez mostra l’ultima novità in fatto di calzature: gli stivaletti che ha indossato sono davvero all’ultima moda, li avete visti?

Continua a vivere appieno questo momento d’oro la bellissima Belen, circondata dall’amore dei figli Santiago e Luna e da quello di Stefano De Martino col quale ormai sono tornati ad essere una coppia ufficiale già da un po’. A rendere tutto perfetto, gli impegni professionali che di certo non le mancano.

Appena terminate le vacanze, infatti, sia lei che Stefano hanno dovuto adempiere ai loro doveri e se l’ex ballerino è volato sul red carpet del Festival del cinema di Venezia, Belen è andata a Roma per le registrazioni della nuova stagione di Tu si que vales. La splendida argentina ha approfittato di qualche momento libero e dalla camera dell’albergo in cui alloggia nella Capitale ha regalato ai fan qualche scatto che la mostra in tutta la sua bellezza rivelando anche i particolari del suo look.

Proprio questo ha attirato l’attenzione dei follower: sempre attenta ai dettagli ed alle ultime novità in fatto di moda, la Rodriguez anche stavolta non è passata inosservata. Ciò che subito è balzato all’occhio è il perfetto mix tra capi d’abbigliamento ed accessori che la famosa sudamericana ha scelto per questo periodo di transizione tra l’estate e l’autunno. Soprattutto i suoi stivaletti hanno lasciato tutti senza fiato: guardate quanto sono particolari!

Belen Rodriguez, l’autunno è già nell’aria: quegli stivaletti andranno a ruba

Dopo aver fatto impazzire tutte con la sua manicure super elegante, Belen ha voluto regalare alle fan un altro spunto da cui attingere idee per questi ultimi giorni d’estate e per i prossimi mesi autunnali. In una delle sue Ig stories, l’abbiamo vista con una t-shirt larga nera ed un paio di pantaloncini in denim di Yves Saint Laurent.

Un abbinamento ideale per il clima attuale in cui le temperature iniziano ad abbassarsi, ma che può ancora regalare qualche giornata di mare. Incredibilmente seducenti gli stivaletti larghi a righe tabacco e nere firmati Jimmy Choo, come si vede dal monogramma in metallo. Indossati senza calze, come richiede la stagione in corso, assicurano un effetti ancora più intrigante! Realizzati in pelle d’anguilla, online hanno un prezzo non proprio economico. Costano infatti 1.125 euro.

Ancora una volta Belen è riuscita a mescolare perfettamente capi casual e allo stesso tempo molto seducenti aggiungendo un modello di stivali destinato a diventare un must di questo imminente autunno. Il loro colore poi si adatta a meraviglia alle atmosfere della prossima stagione, non credere anche voi?

Che dire, non ci stupiremmo affatto se gli stivaletti di Belen diventassero le calzature più gettonate dei prossimi mesi!