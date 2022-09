Era una studentessa ai tempi di Masterchef, oggi non immaginereste mai dove lavora: cosa fa

Ai tempi di Masterchef era una studentessa di appena 26 anni, oggi non immaginereste mai dove lavora: cosa fa e com’è cambiata.

Dopo aver ripercorso interamente il percorso della terza stagione di Masterchef, tutti i suoi amanti ed ammiratori non possono fare a meno di ricordare le emozioni della quarta, quella vinta da Stefano Callegaro. Proprio recentemente, ad esempio, vi abbiamo raccontato com’è cambiata la vita del secondo classificato di quell’anno, ma cosa sappiamo sulla giovanissima Amelia Falco.

Ai tempi della sua partecipazione a Masterchef, Amelia aveva appena 26 anni ed era una studentessa, ma aveva raccontato di aver la passione per la cucina da sempre. D’altra parte, vedendo i capolavori e i piatti che preparava puntata dopo puntata ai tre giudici del programma, non possiamo assolutamente darle torto. Cos’è successo, però, dopo il famoso talent di cucina? A vincere, come dicevamo, è stato Stefano, mentre il giovane Nicolò Prati riuscì ad aggiudicarsi il secondo posto. Come è cambiata, quindi, la vita della giovane Falco dopo il terzo posto? Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram ed abbiamo scoperto che ad oggi la sua vita è completamente diversa rispetto a quella raccontata nel corso della sua esperienza a Masterchef.

Era una studentessa a Masterchef, oggi la sua vita è diversa: cosa fa

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di persone che – dopo aver preso parte ad un programma tv – cambiano completamente la loro vita. È l’esempio un’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e donne, che proprio recentemente ha annunciato di essere la conduttrice di un programma tv. Tra le tante persone, però, che hanno completamente rivoluzionato le loro giornate dopo aver debuttato nel mondo dello spettacolo, però, c’è anche lei: Amelia Falco, terza classificata della quarta edizione di Masterchef. All’epoca aveva 26 anni, era una studentessa di economia e commercio, eppure aveva già le idee chiare su quello che avrebbe voluto fare ‘da grande’. Cosa sappiamo su di lei oggi? Sono trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione al talent, ma la bella Falco è riuscita a realizzare il suo sogno? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. L’abbiamo rintracciata su Instagram ed abbiamo scoperto tutto quello che è successo dopo la sua partecipazione a Masterchef. Da mettersi le mani nei capelli, ve lo assicuriamo!

Quello che più ci ha reso pazzi di gioia è stato la scoperta della sua ‘nuova vita’ da mamma. Dopo aver preso parte al talent, infatti, Amelia è diventata madre di due adorabili bambini. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo appreso che la sua passione per la cucina non solo è rimasta la medesima, ma l’ha messa anche in pratica. Sembrerebbe, infatti, che la bela Falco lavori per un braceria campana.

Insomma, dopo Masterchef, la vita le ha riservato grandi cose. E i suoi ammiratori non possono che essere felici per lei.