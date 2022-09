Totti e Ilary Blasi, la notizia è appena arrivata: diversamente da quanto tutti hanno pensato fino ad ora

Totti e Ilary Blasi hanno annunciato a luglio la separazione. Ad inizio 2022 ricordiamo erano uscite le prime indiscrezioni su una possibile relazione segreta dell’ex capitano e di una conseguente forte crisi tra la coppia. Cosa che la conduttrice aveva smentito durante un’intervista a Verissimo.

Purtroppo qualche settimana fa sono stati proprio loro a farlo sapere. Ilary ha spiegato che dopo 17 anni insieme e tre splendidi figli il matrimonio si era concluso, mentre Totti ha riportato di aver cercato di salvarlo ma la rottura era ormai inevitabile. Dopo l’annuncio la conduttrice ha viaggiato molto, è volata in Tanzania, poi è ritornata per trascorrere qualche giorno a Sabaudia, si è spostata nuovamente a Cortina e infine ha trascorso qualche giorno in Croazia, in barca. Adesso è tornata nella sua casa romana. L’ex calciatore invece è stato avvistato mentre giocava a padel e altre volte in luoghi e posti dove era stata anche Noemi Bocchi, donna con la quale avrebbe iniziato una relazione segreta.

E’ stato anche paparazzato mentre era sotto casa sua. Sembrerebbe che non ci siano dubbi sul fatto che i due siano una coppia. Vari settimanali infatti ne hanno parlato, come Chi, che ha anche svelato come Ilary avrebbe scoperto tutto. Nelle ultime ore però è arrivata una notizia che si aggiunge alla storia che cambia un po’ le carte in tavola.

Totti e Ilary, notizia inaspettata: diversamente da quanto si pensava fino ad ora

Francesco Totti sembrerebbe avere un’altra donna nella sua vita, Noemi Bocchi. Il settimanale Chi ha parlato dell’inizio della frequentazione avvenuta circa un anno fa. L’ex capitano della Roma avrebbe conosciuto la donna durante una partita a padel. In queste settimane si è parlato di una possibile intervista di Ilary a Verissimo per raccontare tutta la verità sulla separazione.

Come fa sapere Repubblica se ciò accadesse significherebbe una vera e propria ‘dichiarazione di guerra’. Il gesto porterebbe a far muovere Totti per quanto riguarda il divorzio verso una strada non proprio pacifica. Al momento nulla è trapelato in più e non sappiamo se questo potrebbe succedere o meno. Nelle ultime ore però si è aggiunto un nuovo tassello. Sempre secondo quanto riportato da Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ormai ex coppia, la separazione tra Ilary e Totti non sarebbe arrivata adesso e all’improvviso.

Sembrerebbe che i due abbiano vissuto per un intero anno in casa da separati. Pare che Francesco abbia scoperto alcuni messaggi sul telefono della conduttrice. Per il bene della famiglia avrebbe deciso di mettere una pietra sopra e andare avanti. Con il tempo però la crisi è ritornata ad essere viva nel loro rapporto. A quel punto Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi e avrebbe iniziato una relazione segreta con lei. Questo quanto riportato dal giornale. Naturalmente le notizie vanno prese con le pinze non conoscendo la verità dei fatti.