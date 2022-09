Vite al limite da brividi! Oggi è tutt’altra persona: trasformazione shock dopo la clamorosa decisione

Trasformazione da brividi a Vite al Limite dopo la clamorosa decisione: oggi la paziente del dottor Nowzaradan è tutt’altra persona.

Vi abbiamo parlato moltissime volte di trasformazioni shock a Vite al Limite, ma questa di cui vi parleremo tra qualche istante è da brividi! La cosa più sconvolgente, però, non è il fatto che la paziente del dottor Nowzaradan sia dimagrita durante il suo percorso nel famoso programma di Real Time, ma che abbia dato vita alla sua trasformazione una volta ritornata a casa. Davvero clamoroso, non c’è che dire!

Se si vuole conoscere con attenzione la storia di questa paziente del dottor Nowzaradan bisogna andare indietro nel tempo ed andare esattamente alla settima stagione di Vite al Limite. Protagonista indiscussa del diciannovesimo episodio, la trentanovenne dell’Ohio ha raccontato a tutti la sua storia, spiegando cosa l’ha spinta a pesare ben 292 kg. La donna, infatti, ha raccontato di aver iniziato ad avere questo attaccamento nei confronti del cibo da bambino quando, in seguito ad una serie di eventi traumatici, ha visto nel junk food la sua unica valvola di sfogo. Solita a mangiare ogni cosa le capitasse avanti, la trentanovenne ha dovuto fare i conti con un’amare realtà: l’obesità! Scopriamo, però, insieme cos’è successo in clinica e come sta oggi.

Da brividi dopo Vite al Limite: guardatela oggi, stenterete a riconoscerla

In tantissimi ricorderanno la sua storia, ne siamo certi! Raccontata nel corso della settima stagione di Vite al Limite, la paziente del dottor Nowzaradan è stata tra quelle che ha dato più filo da torcere al medico chirurgo iraniano. Così come Angela Gutierrez, anche la protagonista di questo nostro era entrata a far parte della clinica di Houston con tutte le buone intenzioni di dimagrire, ma il percorso fatto non le ha affatto dato ragione. All’ottavo mese, infatti, la donna ha scelto spontaneamente di abbandonare il programma, rendendo vani tutti quei risultati che aveva ottenuto fino a quel momento. In clinica, infatti, era entrata con ben 292 kg, ma quando ne è uscita ne pesava solo 22 kg in meno. Cos’è successo poi? Procediamo con ordine! Al momento, sappiate che stiamo parlando di Angie Johns.

Come dicevamo, quella che più ha lasciato senza parole il pubblico di Vite al Limite è stata la trasformazione a cui ha dato vita Angie Johns una volta ritornata a casa. Siamo, infatti, riusciti a rintracciarla su Facebook e siamo rimasti completamente senza parole nel constatare la sua attuale forma fisica. Ad oggi, infatti, Angie sembra tutt’altra persona! E questo, ovviamente, non può fare altro che farci molto piacere. Siete curiosi di vederla anche voi? Guardate un po’ qui:

Una trasformazione davvero da brividi, non credete? Congratulazioni, cara Angie.