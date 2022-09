“Ho visto Ilary…”: Adriana Volpe racconta a tutti come l’ha trovata

Adriana Volpe ha raccontato a tutti come ha trovato Ilary Blasi: le parole della conduttrice lasciano poco spazio ai dubbi.

Era il momento che in tantissimi aspettavano e finalmente è arrivato! A distanza di qualche mese dalla sue nozze col suo compagno, Alberto Matano è ritornato con La Vita in diretta. Lunedì 5 Settembre è andata in onda la sua prima puntata. E, per tutti i servizi che sono stati offerti e per i tanti argomenti che sono stati affrontati, possiamo confermarvi che il debutto di questa stagione è stato stellare. Pensate, si parla del ben 19% di share! Un risultato niente male, soprattutto se si considera che va in onda nel primo pomeriggio!

Terminata la parte de La Vita in Diretta, Alberto Matano non ha potuto fare a meno di dedicare un po’ di tempo al gossip e a tutte quelle notizie di cronaca rosa che hanno reso indimenticabile quest’estate. Tra le tante, è stato inevitabile fare riferimento al divorzio tanto chiacchierato tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo qualche mese dall’annuncio sulla fine del loro matrimonio, i due sembrerebbero essere pronti a firmare le prime carte. Data l’ultima indiscrezione, però, c’è la serissima possibilità che non tutto possa andare per il meglio.

In questi ultimi mesi, si è detto davvero di tutto su Ilary Blasi! A parlare adesso è Adriana Volpe, che a La Vita in Diretta si è lasciata andare a delle rivelazioni che lasciano poco spazi ai dubbi.

Adriana Volpe su Ilary Blasi: la rivelazione in diretta sorprende, cosa ha detto

Grande novità per questa stagione de La Vita in diretta: dopo aver ‘debuttato’ come opinionista nello studio del GF Vip, Adriana Volpe ritorna a vestire queste vesti nel programma di Alberto Matano! Grande gioia, quindi, per la conduttrice e per tutti i suoi ammiratori, che non vedevano l’ora di poterla rivedere nuovamente sul piccolo schermo.

Per la sua prima puntata a La Vita in Diretta, si può dire che Adriana Volpe abbia già sparato la sua ‘bomba’. In merito alla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, l’opinionista di Alberto Matano si è lasciata andare a delle rivelazioni che fanno chiaramente comprendere come la conduttrice romana sta vivendo questo periodo della sua vita. A dispetto di quanto si possa credere, data la sua attività social, stando alle parole della Volpe sembrerebbe che la conduttrice sia parecchio provata. Come darle torto, d’altra parte! “Ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e molto tesa”, ha detto la Adriana in diretta tv. “Credo che stiano cercando di non fare trapelare agli altri una situazione che, secondo me, è molto più complessa”, ha detto ancora. Insomma, secondo l’opinionista, questa forza che Ilary non cessa di mostrare, non è altro che ‘parvenza’. Infine, sull’ipotetico trasferimento della Blasi, la Volpe ha detto: “Qui interverrà l’avvocato di Totti, cercheranno di garantire che i figli possano vedere sia la madre che il padre. Se ci sono, però, 400/500 km di distanza, la cosa è complicata”.

