Alessia Marcuzzi, la pessima notizia che proprio non si aspettava: brutto colpo per la conduttrice.

È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo. Quasi una di famiglia per il pubblico, che continua a seguire Alessia Marcuzzi attraverso i social, in questo periodo di lontananza dal piccolo schermo.

Per l’amatissima conduttrice, però, è arrivata una brutta notizia. Qualcosa di assolutamente inaspettato, che non farà piacere ai numerosi sostenitori della presentatrice romana. Scopriamo cosa è accaduto.

Pessima notizia per Alessia Marcuzzi e i suoi fan: cosa è successo

Una notizia che arrivò come un fulmine a ciel sereno, nel corso della passata estate. Dopo 25 anni di collaborazione, Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset, annunciando, attraverso Instagram, di volersi prendere un po’ di tempo per sé. Nel corso di questo mesi, la conduttrice è stata lontana dalla tv, ma non dai suoi fan, con i quali è continuante in contatto attraverso il suo seguitissimo canale social. Per loro, però, è in arrivo un duro colpo.

Sembrava essere tutto pronto, infatti, per il tanto atteso ritorno in televisione della Marcuzzi, pronta a iniziare una nuova avventura in casa Rai. La prima puntata di Boomerissima, il nuovo programma di Alessia trasmesso su Rai Due, era prevista per martedì 22 novembre 2022, ma qualcosa è andato storto.

Come riporta Dagospia, infatti, la partenza della nuova trasmissione della Marcuzzi slitterebbe all’anno prossimo. “Problemi per Alessia Marcuzzi. La conduttrice deve fare i conti con una brutta notizia: il suo debutto su Rai 2 slitta al 2023“, si legge su Dagospia, che spiega anche i motivi del cambio di programmazione. Lo show non andrà in onda a novembre 2022 ma a gennaio 2023 per via di “problemi legati allo studio (si era pensato a Tivoli come location) ma anche qualche ragionamento sul fronte budget”.

Questi gli ‘intoppi’ che, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbero spinto l’azienda a posticipare l’esordio di Alessia Marcuzzi in Rai. Invariata la collocazione della prima serata e, probabilmente, anche del martedì sera. Non ci resta che attendere ancora qualche mese per scoprire tutti i dettagli del nuovo format. Un format che metterà a confronto diverse generazioni, tra emozioni e intrattenimento. Non mancheranno gli ospiti famosi, che arricchiranno le puntata, suddivise in tra parti: la prima si svolgerà in studio, la seconda in strada, ( saranno coinvolte persone comuni), e l’ultima a casa di Alessia. Si tratterà, in realtà, di una ricostruzione di un angolo della casa della conduttrice, e in quello spazio Alessia intervisterà persone a lei care.

Insomma, i fan di Alessia Marcuzzi dovranno pazientare ancora un altro po’, ma niente paura. La conduttrice tornerà ben presto sul piccolo schermo, dopo un anno di stop. Noi non vediamo l’ora, e voi?