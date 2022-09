Amici di Maria De Filippi: la notizia che tutti stavano aspettando

Settembre è tornato e il mondo della tv scalda i motori: a proposito di Amici di Maria De Filippi, l’attesa notizia è finalmente arrivata!

E’ cominciato il conto alla rovescia per gli appassionati di molte trasmissioni televisive: a breve potremo ritrovare in onda molti dei nostri programmi preferiti, sia Rai che Mediaset e se alcuni sono già ripartiti, per altri l’attesa è davvero alle stelle. Tra le nuove stagioni su cui si parla ormai da mesi ci sono sicuramente quella del GF Vip e quella di Amici.

Il famoso reality di Canale 5 torna ogni anno con cast rinnovato (almeno in gran parte) e la curiosità sui nomi dei personaggi che varcheranno la porta rossa è sempre tantissima. Per quanto riguarda invece il talent condotto da Maria De Filippi, tutti sono ansiosi di conoscere i ragazzi che si guadagneranno un banco nella celebre scuola quest’anno.

La stessa data di inizio costituisce una delle domande più gettonate in assoluto. Ultimamente, ad esempio, sulla data della prima puntata del programma di Signorini ci si chiedeva se, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, si sarebbe deciso per uno slittamento. Alla fine, però, tutto resterà invariato e il primo appuntamento con la settima stagione del GF Vip è ancora fissato per il giorno stabilito inizialmente.

E Amici 22? Quando comincerà? La risposta definitiva a tale quesito è finalmente arrivata grazie all’annuncio comparso sulla pagina ufficiale del talent!

Amici, il pubblico può festeggiare: la notizia non lascia più dubbi

Oltre alla classe che si formerà per questa stagione 2022/2023, il ritorno di Amici porterà con sé diverse novità. Ci riferiamo al corpo insegnanti che quest’anno non vedrà nel suo elenco Veronica Peparini ed Anna Pettinelli. Le due coach saranno infatti sostituite da due vecchie conoscenze della trasmissione ovvero Arisa per il canto ed Emanuel Lo per la danza. La prima è stata infatti già docente della scuola in più di un’edizione, mentre il secondo fu giudice di Hip hop nel 2016. Per il resto, a dirigere i ragazzi ci saranno ancora Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Intanto, i social della trasmissione hanno finalmente comunicato al pubblico la data di inizio: Amici ripartirà domenica 18 settembre, alle 14, come sempre su Canale 5. Solo allora scopriremo chi saranno gli allievi di questa 22esima edizione ma, secondo quanto riferisce la pagina Amici News, la puntata sarà registrata il 14 settembre. Quasi certamente, quindi, avremo modo di scoprire qualche anticipazione su quanto accadrà in studio già qualche giorno prima della messa in onda.

Tra le curiosità che più stanno tenendo sulle spine i fan, il probabile ritorno dell’ex allievo Mattia Zenzola, ballerino presente nella scorsa stagione che però fu costretto a rinunciare al suo banco a causa di un infortunio. Ci sarà davvero una seconda possibilità per lui?

Anche voi non vedete l’ora di conoscere la nuova classe di Amici?