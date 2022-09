L’attore è diventato papà per la quarta volta: l’ha annunciato così sui social

Grande gioia per l’attore, è diventato papà per la quarta volta e lo ha annunciato così sui social.

E’ un anno pieno di amore il 2022, in questi mesi si sono celebrate le nozze di molti personaggi del mondo dello spettacolo. Abbiamo saputo soltanto dopo delle nozze segrete di Ben Affleck e Jennifer Lopez. La coppia si è sposata la prima volta a Las Vegas senza dire nulla, annunciando di aver detto sì soltanto poche ore dopo.

Hanno celebrato il grande evento con una seconda cerimonia, organizzata nella casa dell’attore in Georgia dove è stata realizzata una bellissima festa durata per tutto il weekend. Poche ore fa abbiamo saputo che a breve anche l’attrice Enrica Pintore convolerà a nozze. Lo ha fatto sapere pubblicando un video sui social rivelando che il matrimonio si terrà il 23 settembre. Tanti sì ma anche molte nascite. Nelle ultime settimane è diventata mamma l’ex protagonista di Uomini e donne, Nicole Mazzocato, ma anche Cecilia Zagarrigo ha dato alla luce il suo primo figlio.

Adesso una nuova nascita ha rallegrato un’altra famiglia: l’attore lo ha annunciato sui social, rivelando di essere diventato nuovamente papà!

Grande gioia, l’attore è diventato papà per la quarta volta: l’annuncio è arrivato sui social

L’attore ha fatto sapere di essere diventato papà per la quarta volta. Lo ha annunciato sui social pubblicando una foto bellissima in cui si vede la mano del bambino appena nato. Lui è un amatissimo personaggio del mondo del cinema e della televisione. L’abbiamo conosciuto soprattutto grazie ad un ruolo che ha portato in scena in una saga famosissima.

Vi ricordate di Twilight? Ebbene, un attore del cast è diventato papà per la quarta volta. Peter Facinelli nella famosa serie televisiva ha vestito i panni di Carlisle Cullen, padre del protagonista e medico. Nella saga aveva un aspetto completamente diverso, dato che ha vestito i panni di un vampiro. Caratteristici gli occhi che naturalmente non sono gli stessi della realtà. Proprio Facinelli ha annunciato la nascita poche ore fa pubblicando uno scatto sui social. La sua compagna è Lily Anne Harrison. La donna è diventata mamma per la prima volta. E’ stata lei a rivelare della dolce attesa qualche mese fa pubblicando sui social una foto in cui si vedeva il pancione. In questi mesi ha più volte mostrato i passi della gravidanza mostrando la pancia che pian piano cresceva.

Questo per l’attore è invece il quarto figlio, infatti è padre di altre tre figlie avute dal precedente matrimonio con Jennie Garth. Il nuovo bebè è arrivato il 5 settembre 2022, come lui stesso ha riportato sui social, scrivendolo in basso all’immagine in bianco e nero che ha condiviso, in cui si vede la piccola mano che stringe il dito dell’attore.