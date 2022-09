50 anni, ma sembra sempre una ragazzina: qual è il segreto della forma fisica di Benedetta Parodi?

Ha appena compiuto 50 anni, ma Benedetta Parodi sembra sempre una ragazzina: qual è il segreto della sua forma fisica? In molti se lo chiedono!

Un’estate davvero speciale, quella che si accinge a chiudersi tra qualche settimana per Benedetta Parodi. Oltre a trascorrere le proprie ferie in compagnia dei suoi figli e di suo marito, la conduttrice televisiva ha raggiunto un grandissimo traguardo: i suoi 50 anni! Sì, avete letto proprio bene: l’amatissima volto di Bake Off Italia ha spento ben 50 candeline!

Fa davvero strano pensare che Benedetta Parodi abbia compiuto ben 50 anni, vero? D’altra parte, sembra sempre una ragazzina! Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo ‘segreto’ di bellezza? Tutte le star dello spettacolo nostrano ne hanno uno, ma in che cosa consiste quello dell’amata conduttrice? Recentemente, vi abbiamo detto che la Parodi ci tiene particolarmente all’allenamento e che, come un vero e proprio appuntamento fisso, si cimenta in lunghe corse. C’è, però, una particolare dieta che Benedetta segue per avere quella forma fisica così perfetta? Assolutamente si, ma – come rivelato dalla diretta interessata a Confidenze – non si tratta affatto di una dieta drastica, piuttosto di una corretta alimentazione! Siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa?

Qual è il segreto della forma fisica di Benedetta Parodi? Non immaginereste mai

Così come per Martina Colombari, anche per Benedetta Parodi alla base della sua forma fisica vi è una sana e corretta alimentazione. D’altra parte, si sa benissimo: l’allenamento conta parecchio, e su questo non ci sono dubbi, ma la maggior parte dei risultati si ottengono proprio a tavola! Siete curiosi, però, di sapere in che cosa consiste la ‘dieta’ di Benedetta Parodi? Siamo pronti a rivelarvi ogni cosa! Prendete anche voi carta e penna e segnate anche voi questi piccoli ma preziosissimi consigli.

Nel corso di una sua recentissima intervista a Confidenze, infatti, la conduttrice ha rivelato di non amare affatto diete drastiche, ma di preferire gran lunga pasti equilibrati e sani. “Non faccio diete drastiche”, ha rivelato il volto di Bake Off Italia. Certo, qualche piccolo peccato di gola se lo concede e non se ne pente affatto, ma subito dopo tenta di recuperare. Quando si sente appesantita, infatti, la Parodi ha raccontato di essere solita cucinare un piatto con poca pasta e tantissime verdure. Che siano lessate, gratinate o lessate, le verdure in casa Parodi-Caressa non mancano mai. E in casi ‘d’emergenza’ vengono prontamente utilizzati a tavola. In questi casi, inoltre, Benedetta fa uso di formaggi magri e di tante verdura, mentre fa a meno di carboidrati, carne e pesce.

Insomma, una ‘dieta’ piuttosto regolare che non ha niente a che vedere con quella del dottor Nowzaradan. Voi cosa ne pensate?