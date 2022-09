Il cantante ha annullato il concerto per seri problemi di salute: cosa gli è successo

Il famoso e giovane cantante ha raccontato di aver annullato il concerto per via di seri problemi di salute: cosa gli è successo.

A distanza di qualche giorno dall’operazione di un amato cantante, arriva un annuncio che non farà piacere a tutti: la giovane e famosa voce italiana ha dovuto annullare uno dei suoi concerti per via di seri problemi di salute. A spiegare tutto quello che è successo, è stato proprio il diretto interessato in uno dei suoi ultimi video sui social.

Un’estate decisamente fortunata, quella che ha vissuto l’amato cantante italiano in questi mesi in giro per l’Italia. Fattosi conoscere in un noto programma tv, il giovane ha facilmente messo d’accordo tutti, cavalcando la cresta dell’onda subito dopo. In seguito alla trasmissione che ha sancito il suo esordio in tv, infatti, non solo il cantante ha riscosso un successo impressionante, ma ha anche calcato i più importanti palcoscenici italiani. A partire dal Festival di Sanremo fino a quello delle più grandi piazze nostrane, il giovane ha fatto amare la sua musica a tantissimi.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto sui social, sembrerebbe che il cantante avrebbe dovuto tenere una delle ultime date del suo tour estivo quando ha accusato un problema di salute che l’ha costretti a non esibirsi dinanzi al suo pubblico. “Mi dispiace tantissimo, mi sento in colpa”, ha spiegato.

Il cantante ha annullato il suo concerto per problemi di salute: cosa ha raccontato

Non è assolutamente la prima volta che vi parliamo di concerti annullati per via di spiacevolissimi imprevisti. È accaduto, ad esempio, al famosissimo musicista italiano, ma anche qualche giorno fa ad un noto cantante. In un suo video caricato sul suo canale social ufficiale, infatti, il giovane ha raccontato tutto quello che gli è successo qualche istante prima di salite sul palco. E cosa l’ha spinto a dover annullare il concerto.

Stando a quanto si apprende dal suo racconto social, sembrerebbe che il cantante abbia iniziato ad avere seri problemi di salute poco prima di salire sul palco e che – data la mancanza di farmaci che facessero al caso suo e l’incalzare del dolore – abbia scelto di non prendere parte all’evento organizzato per lui. “Ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco e sono tornato in camerino”, ha iniziato a raccontare, scendendo nei dettagli dell’accaduto. A quanto pare, sembrerebbe che questo non sia affatto un episodio isolato, ma che già da diverso tempo il cantante soffra di questi disturbi. “Ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro e alle cose che dovevo fare, senza prendermi un giorno per me e la mia salute”, ha detto ancora.

Inutile raccontarvi la delusione dei fan di Sangiovanni, che si erano recati a Cremona per il concerto del loro beniamino. Tuttavia, una volta ‘disertato’ l’evento perché il dolore non si apprestava a cessare, il giovane non ha potuto fare a meno di scusarsi col suo pubblico sui social.

Auguriamo a Sangiovanni una velocissima ripresa!