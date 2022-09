Il ‘consiglio’ di Maria De Filippi al famoso conduttore: parole preziose

Il ‘consiglio’ di Maria de Filippi al famoso conduttore: ecco che cosa gli dice sempre.

Maria De Filippi è una colonna portante della televisione italiana. Da oltre 20 anni ci accompagna con le sue trasmissioni: Amici, Tu si que vales, C’è posta per te, Uomini e donne. A breve avremo modo di seguire le nuove edizioni dato che manca pochissimo all’esordio.

Per esempio Uomini e donne ha avuto inizio qualche giorno fa con le prime registrazioni che vedremo in onda il 12 settembre; anche Amici sta per partire, il 18 ci sarà la prima puntata della ventiduesima edizione che vedrà la formazione della classe nuova. Nuovi ballerini e cantanti sono pronti a sorprenderci sul palco ambito, sono migliaia i giovani che provano ad entrare nella scuola. Non solo hanno la possibilità di formarsi ancora di più e migliorare ma anche di farsi conoscere e magari farsi notare da grandi professionisti fuori. Maria è una garanzia, ogni cosa che fa raccoglie il consenso del pubblico, è per questo che viene definita da molti come la ‘regina della tv’. E’ una spalla su cui affidarsi sempre, e a quanto pare i suoi ‘consigli’ sono preziosi.

Come ha svelato un famoso conduttore, che sembra aver preso alla lettera delle parole della conduttrice, una sorta di indicazione che ha tenuto ben stretta.

Il ‘consiglio’ di Maria De Filippi lasciato al famoso conduttore: parole che ha tenuto bene in mente

A breve cominceranno alcuni dei programmi che ci hanno lasciato prima della pausa estiva. In questi giorni c’è stato già esordio de La vita in diretta, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, e gli ascolti delle prime puntate sono considerevoli. Manca poco all’inizio del Grande Fratello Vip. Il reality sembra avere tutto pronto per sorprenderci più delle precedenti edizioni.

Alfonso Signorini è nuovamente al timone, affiancato da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Quest’anno c’è una novità, solitamente i nomi dei concorrenti vengono svelati prima, comparendo anche sulla copertina di Chi. Questa volta non è così, il conduttore vuole sorprendere il pubblico, svelando i protagonisti soltanto in puntata. Al momento, i nomi certi sono Giovanni Ciacci che ha annunciato di essere un concorrente in un’intervista a Chi, Wilma Goich e Pamela Prati. Signorini intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ha parlato della nuova edizione del programma, svelando che era da tempo che voleva giocare su questo effetto sorpresa. Parlando ha anche svelato indirettamente un consiglio che Maria De Filippi gli dice sempre. Parole che lui ha tenuto bene a mente.

Oggi Alfonso è riuscito ad affermarsi in televisione con successo, salendo sempre più in alto. In riferimento a questo ha detto: “Come mi dice sempre Maria de Filippi: “Fare Tv è come andare in bici, più la fai e più è facile”, naturalmente con tutti i rischi annessi e connessi”. Ecco questo è il consiglio che la conduttrice di Amici riporta sempre a Signorini.