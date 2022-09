Daniele Bossari ha avuto un tumore alla gola: “Sono vivo e lo posso raccontare”

Daniele Bossari ha rivelato pubblicamente di aver lottato contro il tumore che l’ha colpito e come ha vissuto quella dura battaglia.

Nato artisticamente su MTV, Daniele Bossari è diventato negli anni un volto molto amato dal pubblico che ne ha sempre apprezzato il garbo, la serietà ed i valori. Tutte qualità che il 48enne milanese ha ampiamente dimostrato nel corso della sua partecipazione al GF Vip 2 e che, proprio in quell’occasione, gli hanno permesso di vincere.

Durante i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, Bossari si è raccontato in tutto e per tutto mostrando anche dei lati di sé sconosciuti ai più. Non ha nascosto ad esempio, il doloroso periodo vissuto sotto la dipendenza dell’alcol, come anche il sostegno ricevuto da sua moglie Filippa Lagerback che gli è accanto da oltre vent’anni, e l’amore per la loro figlia Stella, nata nel 2003.

Archiviata l’esperienza nel famosissimo reality di Canale 5, la cui settima edizione è sempre più vicina, l’ex vee-jay di MTV ha ripreso in mano la sua carriera e da tempo è al timone del programma Il Boss del paranormal su Canale 52. Un format in perfetta sintonia su quelle che sono da sempre sue grandi passioni ovvero il mistero, fenomeni inspiegabili, credenze popolari, avvistamenti UFO, ecc.

In quest’ultimo periodo, però, i fan di Bossari avevano notato una sua assenza piuttosto anomala dai social. Pochi giorni fa, l’ex vincitore del GF Vip ha finalmente rivelato la verità su quanto gli stava accadendo.

“Ho dovuto accettare il dolore”: Daniele Bossari racconta come ha sconfitto il tumore

Con un lungo post sul suo profilo Instagram, Daniele Bossari ha voluto spiegare a tutti cosa lo ha tenuto lontano da social e tv ultimamente. Una confessione davvero inaspettata, che ha lasciato di stucco i follower e diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Sotto ad una foto che lo ritrae mentre mostra la carta de L’Appeso, il dodicesimo arcano dei Tarocchi, il conduttore ha scritto che quella carta simboleggia la condizione che ha vissuto di recente.

“Mi è apparso in sogno in una notte di primavera, mentre cercavo di dare un senso alla sofferenza fisica che stavo provando durante i mesi di chemio e radioterapia, per curare un tumore alla gola”, si legge nel post. Per fortuna, Bossari ce l’ha fatta e ha sconfitto la malattia: “Sono vivo e ve lo posso raccontare. Nell’impossibilità di sfuggire al dolore, ho dovuto accettarlo”.

Ha poi spiegato che è stata essenziale la guida dei medici, ai quali si è affidato con totale fiducia, mentre lui cercava di usare al meglio tutto ciò che ha imparato dai tanti libri letti, dai suoi studi spirituali al fine di trovare un significato alla dolorosa esperienza che stava vivendo. Proprio grazie a quella fase buia, ha potuto rivedere le sue priorità tra cui la prima è sicuramente l’amore di chi ci è accanto. Nel suo caso, racconta che fondamentale è stata la presenza della sua famiglia e degli amici che, col loro affetto, gli hanno dato tanta forza per continuare a combattere.

Facciamo tantissimi auguri a Daniele Bossari per questo nuovo capitolo della sua vita.