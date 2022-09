Diletta Leotta sorprende ancora: il mini short è già tendenza, tutte lo vogliono

Diletta Leotta sorprende ancora, il mini short indossato dalla conduttrice non è passato inosservato, è già di tendenza: tutte lo vogliono!

L’estate ancora non ha tolto battenti e così le nostre amatissime showgirl possono ancora andare in giro con outfit super estivi e pronti a catturare l’attenzione. Prima Belen Rodriguez ha sfoggiato quel paio di stivali diventati già in poco tempo di tendenza, ed ora Diletta Leotta che con uno scatto nelle sue Ig Stories cattura la nostra curiosità.

A partire da metà Agosto, la stagione calcistica ha preso il via e la nostra Diletta Leotta è ritornata in campo a catturare i momenti salienti di ogni incontro per commentarlo insieme a noi! La conduttrice televisiva e radiofonica, ha ottenuto un successo incredibile. Negli ultimi tempi Diletta Leotta è stata protagonista di alcuni titoli di Gossip in cui si parlava della sua situazione sentimentale. Avrà forse ritrovato l’amore? A questo proposito, la conduttrice sportiva siciliana non ha lasciato dichiarazioni e non è uscita allo scoperto.

Molto amata dal pubblico, seguita sul piccolo schermo ed in particolare sui social dove vanta un seguito di oltre 8 milioni di seguaci. La bellezza di Diletta Leotta di certo però non passa inosservata. Bella come non mai, un tocco di eleganza e di finezza che sempre la contraddistinguono. E proprio dal suo profilo social che in queste ore abbiamo catturato, dalle sue Ig Stories uno scatto che mette in mostra un paio di shorts che non sono sicuramente passati inosservati!

Diletta Leotta, il mini short è già di tendenza: tutte lo vogliono!

Ebbene, Ilary Blasi non è stata l’unica ad aver ceduto ad una messa in piega dal parrucchiere prima della fine della stagione estiva. E proprio come la conduttrice dell’Isola dei famosi che si è concessa un cambio look, anche Diletta Leotta ha voluto fare lo stesso.

E così, si è immortalata in un selfie dal parrucchiere dopo aver rinnovato il suo look! Ma nel selfie allo specchio, oltre ad ammirare la splendida e folta chioma dorata, a catturare l’attenzione è stato il mini short indossato dalla conduttrice sportiva.

E se i pantaloncini a farfalla di Elisabetta Canalis si sono fatti notare, quelli indossati da Diletta Leotta non sono affatto stati da meno. Il cosiddetto short a caramella a vita alta indossati dalla conduttrice, le conferiscono un look sbarazzino e sportivo. Un modello che si caratterizza per essere più aderente in vita, e più largo sui fianchi e sulle cosce.

Facile da abbinare per look semplici da completare con un paio di scarpette sportive ed una t-shirt. Il look ideale per una giornata rilassante dal parrucchiere, non trovate?

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo look?