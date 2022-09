Giulia De Lellis, l’annuncio lascia tutti di stucco: l’ha detto chiaramente

Con questo annuncio su Instagram Giulia De Lellis ha lasciato tutti di stucco: solo ora l’influencer l’ha detto chiaramente, cos’è successo.

Tra i tantissimi volti che popolano le nostre bacheche Instagram, Giulia De Lellis è sicuramente tra i più apprezzati. Fattasi conoscere dal pubblico italiano nel corso della sua partecipazione a Uomini e donne, la simpatica romana si è facilmente contraddistinta da tutte le altre sue compagne di viaggio. In effetti, ne è passato di tempo dai tempi del dating show, ma la De Lellis continua ad essere un volto affermatissimo.

Con più di cinque milioni di followers, Giulia De Lellis vanta di un profilo Instagram più che attivo! Su questo, l’influencer è solita condividere ogni cosa! Non solo, infatti, se si da uno sguardo approfondito, si rintracciano foto in compagnia del suo fidanzato Carlo o di lei senza trucco, ma anche di veri racconti che la giovane fa ai suoi sostenitori. È proprio quello che ha fatto qualche giorno fa, condividendo con loro un annuncio che ha lasciato tutti di stucco!

Così come tantissime altre donne ‘social’, anche Giulia De Lellis predilige un rapporto puro e limpido col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, rispondendo alla domanda di un suo utente, non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una confessione piuttosto ‘intima’.

L’annuncio di Giulia De Lellis sorprende tutti: cosa ha detto

È proprio attraverso una serie di IG stories che Giulia De Lellis ha voluto un po’ raccontarsi ai suoi sostenitori, svelando qualche cosa di sé di completamente inedito. In molti credono di conoscere proprio tutto sul suo conto, ma invece sembrerebbe che non sia affatto così. Proprio recentemente, se ricordate, vi abbiamo raccontato l’incredibile rivelazione a cui la giovanissima influencer romana si è lasciata andare su uno dei suoi ex. Non ha affatto fatto il nome di chi faceva riferimento, eppure la De Lellis ha chiaramente risposto a chi le chiesto se – col senno di poi – ha qualcosa da dire ai suoi ex fidanzati. Insomma, una domanda molto specifica, di fronte alla quale Giulia non si è affatto tirata indietro nel rispondere. Non l’ha fatto nemmeno quando, molto probabilmente per la prima volta, le è stata fatta una domanda molto specifica riguardanti attacchi d’ansia e di panico.

Così come la famosa attrice, sembrerebbe che anche Giulia De Lellis soffra di attacchi di ansia e di panico. E che sia proprio questo il motivo che l’ha spinto a chiedere aiuto ad uno psicologo. “Ho fatto un periodo di analisi, ma poi ho interrotto”, ha detto l’influencer. Non nascondendo, però, di essere pronta a ritornarci. Ancora adesso, come specificato, Giulia soffre di questi attacchi, ma fortunatamente riesce a gestirli. “Quando arrivano vuol dire che sono piena, che devo buttare fuori quel carico di energia. Così li accolgo, respirando profondamente”, ha spiegato, raccontando di sentirsi subito meglio dopo questa ‘pratica’.

Vi sareste mai immaginato un tale annuncio da parte di Giulia De Lellis?