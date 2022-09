Immagini shock dopo Vite al Limite: prima pesava quasi 350 kg, oggi è tutt’altra persona

Vere e proprie immagini shock dopo Vite al Limite: prima di prendervi parte pesava quasi 350 kg, oggi è tutt’altra persona.

Le trasformazioni shock di Vite al Limite sono talmente tante che è davvero impossibile ricordarsele singolarmente, ma questa che vi racconteremo tra qualche istante non può non essere memorabile. Andata in onda qualche mese fa su Real Time, la storia di questo giovanissimo paziente del dottor Nowzaradan ha subito fatto capire che avrebbe regalato grandi cose. E, in effetti, è stato proprio così. Prima di mostrarvi com’è adesso e le sue recentissime immagini shock, facciamo un passo avanti e scopriamo qualche cosa in più.

Protagonista dell’ultimissima edizione di Vite al Limite – proprio come Bianca Hayes e il giovane Julian – il trentacinquenne di Washington si è presentato presso la clinica di Houston con un peso che raggiungeva quasi i 350 kg. Abituato a mangiare tantissimo sin da bambino, sembrerebbe che il paziente del medico chirurgo iraniano abbia incrementato sempre di più la sua ossessione verso il cibo quando i suoi genitori hanno scelto di divorziare e dopo essere stato vittima di un abuso sessuale. Episodi shock, da come si può chiaramente comprendere, che lo hanno fortemente condizionato fino a raggiungere i 343 kg. Avete visto com’è diventato oggi? Alcune delle sue ultimissime immagini sono davvero shock!

Dopo Vite al Limite è totalmente diverso: immagini shock

Sin dalla sua prima visita presso la clinica di Houston, il giovane trentacinquenne ha fatto chiaramente intendere quanto fosse necessario per lui ritornare in forma. E per tutta la durata del percorso, nonostante numerosi alti e bassi, non ha mai perso occasione di dimostrare quanto le sue parole non fossero soltanto chiacchiere – come magari quelle di Angela Gutierrez – ma la vera realtà dei fatti. Già ai tempi del suo percorso in clinica, infatti, il giovane è dimagrito tantissimi chili, arrivando a pesare 290 kg e soddisfacendo alla grande la richiesta del dottor Nowzaradan. Una volta ritornato a casa, però, ha completamente sconvolto tutti con la sua trasformazione. A distanza di qualche mese dalla sua partecipazione al famoso programma di Real Time, siamo riusciti a rintracciarlo su Instagram ed abbiamo visto coi nostri stessi occhi quanto oggi il paziente del medico di Houston sia completamente cambiato.

In moltissimi si ricorderanno di lui, ne siamo certi. Stiamo parlando di Paul MacNeill, protagonista del sesto episodio di Vite al Limite nel corso della sua ultima edizione. Il giovane, come dicevamo, ha dato ampia dimostrazione di voler ritornare in forma durante il programma. E, una volta spenti i riflettori, l’ha di gran lunga confermato. Guardate oggi com’è diventato:

Una trasformazione davvero da togliere il fiato, non credete? Nel frattempo, cogliamo l’occasione per congratularci con lui.