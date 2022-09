Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni incanta Venezia col suo tailleur

Presente al Festival del Cinema di Venezia, Marina Di Guardo si è fatta notare anche stavolta: avete visto il suo elegantissimo tailleur?

Prosegue la 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia e in questi giorni sono decine le star italiane e straniere che stanno raggiungendo il Lido per il celeberrimo evento annuale. Oltre ad attori e registi, sono tanti gli influencer, gli atleti, le modelle, i cantanti e gli imprenditori presenti.

Tra questi anche l’ormai famosissima mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, che si sta imponendo sempre di più come figura di spicco nel web. In forma splendida a 60 anni compiuti, la scrittrice e blogger nata a Novara incanta sui social con le foto delle sue vacanze extra lusso. Tra questi scatti è possibile anche ammirare la sua bellezza che, a prescindere dall’età, resta notevole.

Lo ha dimostrato pienamente quando si è immortalata in bikini lo scorso agosto alle Maldive: il suo corpo, ancora tonico e snello come quello di una 40enne, testimonia proprio la provenienza della bellezza delle sue tre figlie! Proprio come le altre celebrità social, televisive e cinematografiche, la bionda scrittrice con all’attivo 4 romanzi ed un blog sui viaggi, si è recata a Venezia dove il suo arrivo non è certo passato inosservato.

Marina Di Guardo, il tailleur indossato a Venezia ha sbalordito tutti: che classe!

Iniziato lo scorso 31 agosto, il 79esimo Festival di Venezia ha riunito un numero davvero considerevole di volti noti nel settore della musica, del web, dello sport e dello spettacolo in generale. In certi casi, come quello di Elodie, il cinema si è incontrato con altre forme d’arte: la bellissima cantante ha infatti debuttato di recente come attrice nel film Ti mangio il cuore e, come c’era da aspettarsi, il suo look sul red carpet ha lasciato tutti senza fiato.

Per quanto riguarda la mamma di Chiara Ferragni, a differenza del 2019, quando sfilò sul ‘magico tappeto rosso per la presentazione del documentario sulla carriera di Chiara, stavolta il fine della sua presenza alla manifestazione era la partecipazione ad un evento sul femminismo e la libertà. Ciò non toglie che la sua mise abbia letteralmente spopolato: arrivata a Venezia in tailleur azzurro e camicia bianca, è stata un esempio di eleganza unico.

Come si vede in questa foto dove la vediamo accanto all’attrice spagnola Rocio Morales, Marina ha curato al massimo ogni dettaglio. Ha scelto infatti un paio di orecchini firmati Valentino. In metallo color oro e cristalli Swarowsky, il loro prezzo è di 480 euro. Altro dettaglio super chic è la collana Cupido della collezione creata da sua figlia Chiara, con cui l’abbiamo già vista in altre occasioni.

Visto che eleganza?