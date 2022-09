Masterchef, mai visto nulla del genere: quello che è successo lascia tutti di stucco

Masterchef, mai visto nulla del genere: solo adesso spunta fuori, quello che è successo lascia tutti di stucco.

Masterchef è un programma molto seguito dal pubblico, oggi arrivato alla sua undicesima edizione. La prima volta è andato in onda nel 2011. Viene scelta una squadra che viene giudicata da famosi professionisti del mondo della cucina e della ristorazione. Gli attuali giudici del programma sono tre: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

In precedenza c’erano Barbieri con Carlo Cracco e Joe Bastianich. Il talent ci dà modo di seguire la preparazione di alcuni piatti portati davanti ai giudici dai concorrenti. Coloro che giudicano forniscono un commento diretto e schietto e sono loro a decidere chi va avanti e chi si ferma. In una recente intervista rilasciata da Barbieri a Il Corriere, sono emersi dettagli che nessuno conosceva.

Dettagli che riguardano il rapporto con gli altri giudici. In particolare lo chef ha raccontato quello che è successo con un giudice quando era al suo fianco nel programma, svelando anche i rapporti che si sono costruiti con i vecchi e con i nuovi.

In una recente intervista rilasciata a Il corriere, Bruno Barbieri, attuale giudice di Masterchef- Italia, ha raccontato un po’ i rapporti instaurati con gli altri giudici del programma. Ha parlato del legame che ha stabilito con Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, arrivati soltanto in seguito.

Lo chef ha raccontato di aver instaurato un rapporto particolare con loro, c’è un certo feeling, soprattutto con Cannavacciuolo scherza sempre. Locatelli è quello che cerca di rimettere in riga tutto, e infatti dice che per fortuna c’è altrimenti lui e Antonino scherzerebbero sempre. Questo rapporto non si ferma solo al programma ma a quanto pare prosegue anche fuori, con cene e pranzi insieme. Barbieri ha raccontato che una volta andò a mangiare nel ristorante di Cannavacciuolo e quel giorno cucinarono per lui lo chef e anche Locatelli: “Ad un certo punto mi sono anche preoccupato del conto. Ho detto ‘se questi mi fanno pagare sono rovinato'”. Ha inoltre detto che oltre ad essere bravi per lui Antonino vale tre stelle, ha una marcia in più. Ma nel corso della chiacchierata ha anche parlato dei precedenti giudici che lo hanno affiancato, Cracco e Bastianich.

Barbieri ha rivelato che con loro il rapporto era molto diverso, ed è stato più difficile perchè avevano caratteri molto forti: “Eravamo tre galli in un pollaio”, ha spiegato, raccontando di un litigio scoppiato con Carlo. Ha spiegato che sembrava sempre di stare sul filo tirato e una volta hanno litigato: “Non abbiamo mai litigato se non una volta, fortemente, io e Carlo parlando di un piatto di passatelli con le vongole”. Svela che dopo 15 minuti di caos totale è tornato tutto ad essere come se non fosse accaduto nulla. A parte qualche piccolo intoppo, ci sono anche ricordi belli e divertenti con loro, dice.