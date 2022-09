Michelle Hunziker in costume svela a tutti il suo ‘segreto’ per stare sempre in forma

Michelle Hunziker si mostra in costume sui social e svela a tutti il suo ‘segreto’ per stare sempre in forma.

È una delle donne più talentuose ed amate del nostro mondo dello spettacolo. Quando si parla di lei, si parla di un’artista a 360. Non tutti sanno, però, che Michelle Hunziker non è una star solo sul piccolo schermo. La showgirl è super attiva anche sui social, in particolare su Instagram.

Il suo canale ufficiale conta ben 5,5 milioni di followers, con i quali condivide foto e video delle sue giornate. Backstage lavorativi, ma anche attimi di vita quotidiana, senza dimenticare i momenti con la sua amata famiglia. E proprio un’immagine condivisa qualche giorno fa dalla Hunziker nelle sue stories non è passata affatto inosservata. Michelle si è mostrata in costume, rivelando alcuni passaggi fondamentali per lei per restare in forma. Scopriamoli insieme.

Michelle Hunziker in costume su Instagram: come fa per tenersi in forma

Lei non ha bisogno di presentazioni: è uno dei volti più amati della nostra tv. Un vero e proprio vulcano di simpatia, Michelle Hunziker, tra le presentatrici più apprezzate dal pubblico. Pubblico che ben presto la rivedrà in tv con una seconda attesissima edizione del suo one woman show, Michelle Impossibile. Che, però, non partirà subito dopo lo stop estivo, come inizialmente programmato, ma slitterà al prossimo anno. Secondo quanto riportato da TV Blog, infatti, la trasmissione di Michelle tornerà soltanto nel 2023. In attesa di saperne di più, i fan della talentuosa conduttrice possono restare in contatto con lei attraverso Instagram.

Il profilo ufficiale di Michelle è ricco di contenuti originali e super interessanti ed è seguito da 5 milioni e mezzo di persone. È proprio a loro che la conduttrice mostra alcuni momenti delle sue giornate, come ha fatto qualche giorno fa. La Hunziker si è immortalata al termine di un allenamento, scattandosi un selfie allo specchio. “Work out done”, ha scritto Michelle sulla foto, in cui si mostra in costume. Un particolarissimo bikini a due pezzi, con mono bretella e slip con laccetti laterali: un costume che calza a pennello alla meravigliosa Michelle, che sfoggia una forma fisica da fare invidia. Come ottiene questi risultati?

Come scritto da lei stessa nella didascalia allegata allo scatto, Michelle non rinuncia a pochi ma significativi step, che le permettono di restare sempre in forma. “Mangiare sano, muoversi, integrarsi”, ha scritto la Hunziker, che ha consigliato ai suoi followers anche dei particolari integratori alimentari, prodotti dal suo brand. Ecco lo scatto che ha incantato i followers:

Che dire, Michelle è splendida come sempre e può essere più che soddisfatta dei risultati ottenuti. E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!