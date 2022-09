La notizia gela: si sono definitivamente lasciati, ma è stato annunciato solo ora

Si sono lasciati definitivamente, ma soltanto adesso è stato annunciato: la notizia lascia di stucco tutti, nessuno l’avrebbe mai immaginato.

Dopo la fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti – su cui si è aggiunto un importante colpo di scena – un’altra coppia che si è fatta apprezzare in un famoso programma tv, si è detta ‘addio’. Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che i fan della coppia avessero già capito qualcosa e che abbiano bombardato di messaggi i diretti interessati per capire cosa stesse accadendo tra loro. Soltanto adesso, nonostante la rottura sia arrivata qualche tempo fa, la giovane ha scelto di annunciare ufficialmente la fine della sua storia d’amore. “Penso sia arrivato il momento di darvi una risposta”, inizia proprio così lo sfogo a cui si è lasciata andare l’ex volto tv.

Si sono lasciati definitivamente dopo quattro anni di amore intenso e puro. A darne la conferma, come dicevamo, è stata proprio la diretta interessata, esaudendo le richieste dei suoi fan. A spingere i due giovanissimi ragazzi a dirsi ‘addio’, stando a quanto si apprende dal suo sfogo, non sarebbero stati tradimenti o mancanze di rispetto, ma una crisi da cui non sono riusciti ad uscirne indenni.

Dopo 4 anni si sono lasciati definitivamente: “Non dimenticherò mai questa storia”

La notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma solo adesso ne è arrivata la conferma: dopo 4 anni dall’inizio della loro storia d’amore, adesso si sono definitivamente lasciati! Chi ha seguito Temptation Island e il loro percorso, sa benissimo che già ai tempi del programma la loro storia d’amore ha vissuto un momento di stallo. A causa dell’atteggiamento di lui nel villaggio dei fidanzati, la giovane aveva scelto di uscire da sola dal docu-reality. Qualche tempo dopo la fine del programma, i due sono riapparsi nuovamente insieme e più uniti che mai. Adesso, invece, l’annuncio della rottura, che ha sconvolto praticamente tutti.

In tantissimi si ricorderanno di loro: Floriana ed Angelica, i due giovanissimi siciliani che hanno scelto di partecipare a Temptation Island poco più di un anno fa. Dopo la fine del programma, sembrava che i due avessero trovato un nuovo punto d’incontro e si amassero davvero alla follia. Invece, poche ore fa l’annuncio della fine della loro storia d’amore.

Cosa si nasconde dietro il loro ‘addio’? “Le cose sono cambiate, ci sono state tante cose che ci hanno portato a cambiare l’uno nei confronti dell’altro”, ha spiegato Floriana su Instagram. Confermando, però, di non voler rinnegare affatto nulla della sua storia d’amore con Federico e di aver combattuto parecchio per il prosieguo della sua relazione.

Un vero e proprio sfogo, quello di Floriana, che assomiglia molto a quello di un famoso cantante che recentemente ha annunciato la fine della sua storia. Vi piacevano come coppia?