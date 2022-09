Quasi irriconoscibile in questo scatto social: in Daydreamer l’attore non si è presentato così

Riconoscete l’attore in questo scatto? In Daydreamer il suo aspetto era completamente diverso.

In questi anni sono state trasmesse molte serie televisive turche, non solo in Italia ma anche in altri paesi. Ovunque hanno riscontrato un certo successo. Per circa un anno ci ha accompagnato Daydreamer-Le Ali del sogno. I protagonisti sono Can e Sanem, interpretati dall’attore turco Can Yaman, che da tempo vive in Italia impegnato in nuovi progetti, e da Demet Ozdemir.

L’attrice da qualche giorno è convolata a nozze. Per l’evento ha indossato ben tre abiti, il primo era molto particolare, a rete, lungo con le spalle scoperte, il secondo, invece, semplice di un bianco puro, senza bretelle e il terzo era più da festa, con un corpetto con diversi accessori e ha aggiunto un gioiello tra i capelli. Nella serie tv ha interpretato una giovane scrittrice che si innamora del suo Albatros, il fotografo. La loro storia d’amore dall’inizio incontra diversi ostacoli e terze persone che cercano di fare di tutto per separarli. Per esempio Huma, la mamma di Can, non voleva che lui stesse con Sanem, o anche la sua ex fidanzata Polen, che tenta di riconquistarlo senza risultato.

Avete visto l’attore in foto? Forse non l’avrete da subito riconosciuto ma anche lui ha recitato nella serie tv appena citata. In questo scatto social appare molto molto diverso da come lo abbiamo visto nei panni del personaggio portato in scena: così riuscite a riconoscerlo?

Daydreamer, fuori dal set è quasi irriconoscibile: nella serie aveva un aspetto completamente diverso

Daydreamer è una serie turca che ci ha fatto sognare ad occhi aperti con l’amore tra Can e Sanem. Amore che ha vissuto a pieno ostacoli e bugie ma che alla fine ha trionfato. Nel corso delle puntate abbiamo avuto modo di conoscere molti personaggi. Qualcuno è uscito di scena prima, qualcuno dopo, e c’è chi ha fatto parte della trama dall’inizio alla fine.

Anche l’attore che vi abbiamo mostrato nella foto in alto ha fatto parte del cast ma non dall’inizio. Il suo personaggio è entrato successivamente ma ha avuto un ruolo fondamentale per la storia. Naturalmente avrete capito che nella serie aveva un aspetto molto diverso. Era molto più elegante e formale, mostrando un aspetto classico. Nello scatto è invece in vacanza e veste molto più casual e leggero. Proprio il suo personaggio ha cercato di separare Can e Sanem, ed era sul punto di riuscirci. Ha fatto credere che il fotografo aveva buttato il libro della scrittrice nel fuoco. Questo è un indizio importantissimo, adesso avete capito chi è?

L’attore ha interpretato Yigit, il proprietario della casa editrice che pubblica il libro della giovane. Utku Ates fuori dal set ha un look completamente diverso. Voi l’avevate riconosciuto subito?