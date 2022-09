“Questo è per la mia sorellina”: la dedica struggente di Elisa per la morte del papà di Emma Marrone; parole da brividi.

Una notizia che ha addolorato tutti, quella della scomparsa di Rosario Marrone. Il papà di Emma si è spento all’età di 66 anni nella serata del 4 settembre 2022. Un dolore immenso per la cantante salentina, che solo qualche ora ha rivelato le cause del decesso.

Attraverso un video condiviso su Instagram, l’ex vincitrice di Amici ha spiegato che il suo papà combatteva con la leucemia da quasi un anno, invitando i suoi fan a informarsi per diventare donatori di midollo: “Più siamo, più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile”, ha dichiarato la cantante. Attorno alla quale si sono strette milioni di persona. Fan, amici e colleghi hanno fatto sentire hanno dimostrato a Emma e alla sua famiglia un infinito amore. Tra questi anche Elisa, che si è resa protagonista di una dedica da brividi.

Elisa, la dedica da brividi per Emma dopo la morte di papà Rosario: “Il mio pensiero per lui”

“Mi piacerebbe, siccome lo sto pensando e non voglio tenerlo solo per me… sto pensando a lei, alla sua famiglia e sicuramente possiamo farlo tutti insieme visto che è amatissima, un’amica, una sorella“. Queste le parole di Elisa, che, nel bel mezzo del suo concerto sul palco del Teatro Antico a Teormina, ha voluto dedicare un pensiero a Emma, dopo la scomparsa del suo papà Rosario.

“Oggi vorrei dedicare Hallelujah a Rosario Marrone, il papà di Emma, che è volato in cielo. Il mio pensiero per lui, per la sua famiglia, questo è per la mia sorellina”. Ha parlato così, Elisa, prima di iniziare a cantare il noto brano di Leonard Cohen, dedicandolo proprio alla sua grande amica, prima che collega. Un gesto che ha commosso tutti: il video tratto dal concerto dell’artista triestina ha fatto il giro del web in pochi minuti, diventando virale. Immagini da brividi, che confermano il legame speciale tra le due cantanti.

Sui social, prima del video di qualche ora fa, Emma aveva condiviso uno scatto di papà Rosario, poche ore dopo la sua scomparsa. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca“, sono state le poche ma significative parole allegate dalla cantante allo scatto. Scatto che ritrae Rosario sorridente, mentre suona la sua amata chitarra. Il 66 enne era un musicista ed è stato proprio lui ad avvicinare Emma al mondo della musica, facendola esibire con lui sul palco, quando era ancora una ragazzina. Successivamente, era papà Rosario ad accompagnare Emma nei suoi tuor in giro per l’Italai e, diverse volte, è salito sul palco con lei. Fianco a fianco, per sempre.