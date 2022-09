Romina Carrisi, brutta notizia per la figlia di Al Bano: come la prenderà il papà?

Brutta notizia per Romina Carrisi, la giovanissima figlia di Al Bano: a raccontarlo, è stata la diretta interessata sui social.

Una vera e propria brutta notizia per Romina Carrisi, che non ha perso occasione di poter condividerla con il suo pubblico. “Visto che è uscita, vi dico la mia sulla questione”, è proprio con queste esatte parole che la figlia del mitico Al Bano ha spiegato quello che le è successo nelle scorse ore.

Attrice di un certo calibro ed amato volto tv: Romina Carrisi continua la sua carriera nel mondo dello spettacolo proprio come la sua mamma e il suo papà! Recentemente, come in molti ricorderanno, ha preso parte a Oggi è un altro giorno, trasmissione seguitissima di Serena Bortone, come ospite fissa, ma alle sue spalle la giovane figlia di Al Bano ha una carriera davvero incredibile!

In tantissimi amano Romina Carrisi ed è proprio questo il motivo che tutti sono rimasti senza parole nell’apprendere la brutta notizia che riguarda la giovane in prima persona. A raccontare tutto quello che le è successo, è stata proprio la diretta interessata. Curiosi di sapere anche voi tutto nel minimo dettaglio?

Brutta notizia per Romina Carrisi: lo sfogo social, cos’è successo

Nessuno mai si sarebbe immaginato un racconto del genere, eppure Romina Carrisi ha lasciato tutti senza parole quando ha svelato tutto quello che è successo. Sembrerebbe, infatti, che – dopo Oggi è un altro giorno – la giovane figlia di Al Bano avrebbe dovuto partecipare ad un altro famoso programma tv, ma che la sua partecipazione sia improvvisamente saltata. Parliamo proprio di Ballando con le stelle, il famoso show di Milly Carlucci la cui data di partenza è prevista per gli inizi di Ottobre.

Il cast di Ballando con le stelle è stato recentemente svelato per intero ed è davvero pazzesco! A quanto pare, però, anche Romina Carrisi avrebbe dovuto prendervi parte. O, perlomeno, ha sostenuto il provino per diventare una delle sue concorrenti. Cos’è successo? A quanto pare, sembrerebbe che – seppure il suo provino sia andato bene – la figlia del famoso cantante di Cellino San Marco non vi prenderà ugualmente parte. Leggete un po’ il suo sfogo:

Questo è lo sfogo di Romina su Instagram per spiegare il motivo della sua assenza a Ballando con le stelle. Come l’avrà preso papà Al Bano, secondo voi?

A cosa fa riferimento?

Nel suo lungo sfogo social, Romina Carrisi ha fatto riferimento ad un reality nel 2005, ma ricordate a quale programma tv l’attrice ha preso parte? La risposta è davvero semplicissima: all’epoca dei suoi 18 anni, la figlia di Al Bano Carrisi ha partecipato alla terza edizione de L’Isola dei famosi – la stessa vinta da Lory Del Santo. La sua esperienza sull’isola deserta durò solo 15 giorni, eppure – a detta sua – sarebbe stata proprio questa a condizionare la sua partecipazione a Ballando con le stelle! Voi cosa ne pensate?