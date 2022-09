Soleil Sorge mostra a tutti la sua nuova borsetta: modello super chic!

Tra le influencer presenti sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, Soleil Sorge ha mostrato la sua nuova borsetta griffata.

Sul red carpet della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia non poteva mancare lei, Soleil Sorge. Tra le influencer italiane più famose e dal seguito in costante crescita ormai da diversi anni, la 28enne italo americana è ormai diventata popolarissima.

Molti di noi l’hanno conosciuta in occasione della sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2017 e, se in tv la sua carriera sta pian piano spiccando il volo, sul web il suo nome è già più che affermato.

Oltre ad un’innegabile bellezza e ad un carisma come pochi, grazie al quale è riuscita ad essere uno dei personaggi chiave della scorsa edizione del GF Vip, il successo di Soleil è sicuramente dovuto alla sua incredibile passione per la moda. Tutti ricorderete lo stile unico e mai scontato dei suoi look durante le puntate del reality di Canale 5 a cui non faceva mai mancare acconciature super sensuali e dettagli super innovativi.

Inoltre, quest’estate ha sfoggiato anche delle splendide manicure davvero molto originali: insomma, il suo profilo Instagram è sicuramente da tenere d’occhio se non si vogliono perdere le novità più fashion del momento. In queste ore, poi, l’ex gieffina ha condiviso con i fan uno scatto del suo ultimo acquisto. Si tratta di un modello di borsetta super griffata che rispecchia pienamente la sua personalità. Elegante sì, ma non certo noiosa!

Soleil Sorge, la nuova borsetta griffata è un vero ‘gioiello’: tutte la imiteranno!

Come molti ormai sapranno, a breve vedremo Soleil lanciarsi nella nuova avventura di conduttrice del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli. I due sostituiranno Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ma pare che per la fidanzata dell’ex Velino ci sia in programma un ruolo molto particolare proprio al GF Vip 7.

In attesa di iniziare quindi questo nuovo percorso, Soleil ha incantato tutti con la mise scelta per sfilare sul red carpet a Venezia. Per l’occasione, ha indossato un favoloso abito personalizzato argentato con frange di Federica Oleandro, un paio di sandali da 350 euro, modello “Micol”, firmati Ninalilou e gioielli di Gioielli Leonardo.

Come fa quotidianamente, anche stavolta la Sorge ha fatto innamorare le fan di uno degli accessori super chic con cui ha scelto di arricchire il suo armadio. Tra le Instagram stories pubblicate di recente, la bionda ex gieffina ha mostrato la borsetta Versace appena acquistata. Si tratta di un modello a tracolla appartenente alla collezione Jeans Couture Autunno/Inverno 2022 della celebre maison, in saffiano, con manico e catenella oro removibile. La chiusura ha la clip magnetica color oro e stampa Regalia Baroque.

Anche voi siete curiosissimi di vedere Soleil e Pierpaolo nell’inedito ruolo di conduttori del GF Vip Party?