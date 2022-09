“E’ stato tremendo”: spiacevole imprevisto sul set per i due attori; cosa è successo nel ben mezzo delle riprese.

Una nuova stagione televisiva sta per partire, dopo la consueta pausa estiva. I principali programmi tv sono pronti a tornare in onda, così come le fiction più amate dai telespettatori italiani. Ed è proprio nel corso delle riprese della seconda stagione di un’amatissima serie tv che è accaduto qualcosa di davvero spiacevole.

Un brutto imprevisto che ha coinvolto i due attori protagonisti della serie tv, impegnati con le riprese del secondo capitolo della fiction, che arriverà su Canale 5 nel 2023. A raccontante cosa è successo sono stati proprio loro, intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni. In seguito, le loro dichiarazioni nel dettaglio.

Brutto imprevisto per i due attori: “È stato tremendo”, cosa è successo

L’annuncio dell’inizio delle riprese della seconda stagione della serie era arrivato lo scorso maggio, con grande gioia del telespettatori. Non tutti sanno, però, che proprio sul set della fiction, i due attori protagonisti hanno dovuto fare i conti con uno spiacevole imprevisto. A parlarne sono stati loro, al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. Di chi stiamo parlando?

Di Vanessa Incontrada e Francesco Arca, protagonisti della serie Fosca Innocenti. La serie tv di successo tornerà presto con nuove indagini e nuovi intrighi, ma cosa è accaduto sul set nel bel mezzo delle riprese ad Arezzo? Sia Vanessa che Arca sono stati improvvisamente colpiti da un terribile mal di schiena, negli stessi identici giorni. “Una cosa incredibile, dopo tre mesi di caldo e aria condizionata, io e Francesco ci siamo bloccati con la schiena negli stessi giorni, lui nella parte alta, io nella parte bassa. È stato tremendo“, ha spiegato l’attrice e conduttrice spagnola. Parole confermate da Arca, ex tronista di Uomini e Donne, oggi attore di gran talento, che ha rivelato che, per proseguire con le riprese, è stato necessario per entrambi ad iniezioni contro il dolore: “Ma ne è valsa la pena e sono sicuro che anche il pubblico sarà d’accordo con me”.

Una sfortunata casualità per i due attori, che, però, non hanno mollato, continuando a lavorare alla realizzazione della seconda parte della serie dedicata al vicequestore di Arezzo. Quando potremo vedere la seconda stagione? Al momento non è stata resa nota alcuna data, ma i nuovi episodi di Fosca Innocenti dovrebbero essere disponibili nella prima metà del 2023. Niente di ufficiale neanche per quanto riguarda la trama della nuova stagione, ma ritroveremo Fosca alle prese con le indagini, ma anche con le sue complicate vicende sentimentali.

Non ci resta che attendere per avere notizie ufficiali sull’attesissimo ritorno di ‘Foschina’ in tv. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti e le anticipazioni.