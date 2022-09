Totti e Ilary Blasi, clamoroso colpo di scena: nessuno se l’aspettava

Totti ed Ilary Blasi, clamoroso colpo di scena: la notizia è appena arrivata e lascia tutti di stucco.

La separazione di Totti e Ilary Blasi è sulla bocca di tutti, sono settimane che non si parla d’altro. La conduttrice dopo l’annuncio ha viaggiato molto, prima in Tanzania, poi è arrivata a Sabaudia, successivamente ha trascorso qualche giorno a Cortina e infine in Croazia, in barca. Adesso sembrerebbe che le vacanze estive siano terminate e lei è tornata a Roma.

Totti invece è molto più silenzioso. A differenza di Ilary che ha più volte condiviso storie e immagini suoi social, lui non è stato così attivo. Anche se, nonostante questo silenzio, è stato più volte paparazzato nei pressi della casa della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi o in posti dove la donna è passata o era stata poco prima. Tra Ilary e Totti è in corso il divorzio e si dice che dovrebbe essere pacifico. Dovrebbe, perchè negli ultimi giorni è emerso un nuovo dettaglio. La conduttrice potrebbe parlare della separazione dal suo ormai ex marito in un’intervista a Verissimo, se così fosse per l’ex calciatore si tratterebbe di una vera ‘dichiarazione di guerra’.

Ogni giorno escono fuori notizie che lasciano tutti di stucco. Nelle ultime ore ne è arrivata un’altra che rappresenta un vero e proprio colpo di scena: che cosa sta succedendo? Ecco i dettagli.

Totti e Ilary Blasi, clamoroso colpo di scena: cosa sta succedendo in queste ore

Dopo l’annuncio della separazione e la rivelazione sulla nuova fiamma di Totti, Noemi Bocchi, il gossip è impazzito e non fa altro che girare intorno a questa delicata ‘questione’. Per settimane si è detto che Ilary avrebbe scoperto di Totti e Noemi per caso, immersa dai dubbi avrebbe assunto un investigatore privato.

Nelle ultime ore, invece, secondo quanto riportato da Repubblica che cita fonti vicine all’ex coppia, l’ex capitano della Roma avrebbe trovato un anno fa dei messaggi compromettenti sul telefono dell’allora sua moglie. Avrebbe lasciato stare per dare al matrimonio una seconda possibilità. La crisi però era già in atto e in quel momento avrebbe conosciuto Noemi, iniziando la frequentare la donna. Adesso l’ex coppia è pronta al divorzio in attesa che tutta la documentazione sia portata a termine. Nel frattempo però è arrivata un’altra clamorosa notizia che riguarda loro: un vero e proprio colpo di scena.

Come riporta Il corriere della sera, i due sarebbero tornati a vivere insieme, sotto lo stesso tetto. Questo non vuol dire che siano tornati ad essere una coppia, ma sembrerebbe una scelta fatta per il bene dei figli. Inoltre, viene riportato che proprio per i figli saranno loro a spostarsi per vederli nella mega villa che possiedono a Roma, alternandosi a giorni o settimane. Ovviamente queste sono sempre e solo indiscrezioni.