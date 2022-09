Uomini e Donne, in molti non credono ai propri occhi: cosa è successo stavolta

Uomini e Donne, in molti non credono ai propri occhi: ma cosa è successo stavolta? E’ accaduto nel bel mezzo delle registrazioni!

Sono in corso ormai da qualche settimana le registrazioni delle nuove puntate del dating show più atteso di sempre. Ebbene, il 19 Settembre a fare il suo ritorno sui nostri schermi alle ore 14:45 sarà Uomini e Donne.

Maria De Filippi è ormai pronta per presentare a tutti le novità di questa stagione, e fra queste non è solamente il trono classico a riservare qualche sorpresa! Ebbene, è proprio nelle ultime ore che è sopraggiunta una novità che mai ci saremmo aspettati almeno ad inizio stagione. Eppure è successo e questo ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, molti non riescono a crederci:

Manca ancora qualche settimana e tornerà poi finalmente in onda nel pomeridiano la nuova stagione di Uomini e Donne. In attesa di vedere la prima puntata della stagione, sono diversi i volti noti all’interno del dating show ad aver dato traccia di se sui loro profili social. Alcuni di questi, tra l’altro, hanno rinnovato il proprio look. Ebbene, protagonista del cambio look è questa volta uno dei personaggi noti all’interno del programma in particolare, stiamo parlando di un membro del Trono Over, precisamente uno dei cosiddetti ‘cavalieri’. Un vero e proprio ‘colpo di testa’ per Armando Incarnato che ha deciso di stravolgere completamente il proprio look partendo innanzitutto dai capelli!

Ebbene, non è sicuramente la prima volta che il noto ‘cavaliere’ sfoggia look che non passano certamente inosservati, ed in alcune situazioni ha risposto anche in modo diretto alle critiche ricevute da parte di chi ha voluto esprimere un parere non richiesto in merito ai suoi look.

Ma stavolta, Armando Incarnato ha davvero lasciato tutti a bocca aperta! Ebbene, tutto succede in queste settimane che precedono la messa in onda delle nuove puntate di Uomini e Donne. E proprio nel bel mezzo delle registrazioni, il cavaliere ha stravolto il proprio look. E sui social si è mostrato proprio così. Date un po’ un’occhiata:

Un cambio d’immagine insomma che non è passato certamente inosservato. Armando Incarnato ha praticamente cambiato colore dei capelli, passando da un colore scuro ad un bianco platino. Ma non solo, perché sembrerebbe che ci abbia anche dato un taglio passando ad un capello corto. Difficile insomma non notare la differenza tra il prima e il dopo. E poiché si tratta di un cambio look avvenuto proprio in questi ultimi giorni, potremo vedere il prima e dopo di Armando anche direttamente negli studi Mediaset di Uomini e Donne?

Chissà se stavolta, l’opinionista Tina Cipollari promuoverà il look del cavaliere. Voi che cosa ne pensate?