Alfonso Signorini è stufo: così ha invitato una sua lettrice a non comprare più ‘Chi’; cosa è successo.

Manca sempre meno al ritorno del GF Vip. Il reality show di Canale 5 è pronto a tornare in onda con la settima edizione, al via lunedì 19 settembre 2022, in prima serata. Al timone della trasmissione, per la terza volta consecutiva, ci sarà Alfonso Signorini.

Signorini che, come tutti sappiamo, oltre che amatissimo personaggio tv, è un illustre giornalista e direttore della rivista settimanale Chi. E proprio alcune immagini pubblicate sul numero di Chi della scorsa settimana non sono piaciuta a una lettrice, che ha voluto esternare il suo dissenso attraverso una lettera inviata proprio al direttore del giornale. La risposta di Alfonso Signorini non si è fatta attendere; in seguito le sue parole.

Alfonso Signorini, la replica su Chi: “Sarei ben contento di aver perso una lettrice”

Tra i servizi pubblicato sul numero di Chi in edicola la scorsa settimana c’è quello dedicato ad Alessandro Cecchi Paone e il suo nuovo amore. Il divulgatore scientifico è stato, infatti, immortalato durante una gita in barca in Costiera Amalfitana, in compagnia di Simone, il suo nuovo fidanzato 26 enne. La coppia appare in atteggiamenti intimi, intenta a baciarsi ed abbracciarsi. Immagini romantiche, ma che hanno infastidito qualcuno.

Una lettrice di Chi, Marina, ha scritto espresso il suo poco gradimento attraverso una lettera indirizzata a Signorini. “Il servizio su Alessandro Cecchi Paone ha superato ogni limite del buon gusto e, se è vero che ognuno può avere i suoi gusti, non mi pare il caso di sbandierarli in questo modo”, sono state le parole della lettrice, che ci ha tenuto a precisare che non comprerà più il settimanale. Una protesta forte, quella della lettrice, alla quale il direttore ha risposta con una replica altrettanto decisa.

Dopo essersi scusato con lei per aver urtato lo sua sensibilità, Alfonso Signorini precisa: “In tutta franchezza, le immagini non mi sembrano, come lei adombra, di cattivo gusto. Raccontato semplicemente l’entusiasmo di una passione e di un sentimento che lega due uomini. Se fosse questo per lei il vero problema, sarei ben contento di aver perso una lettrice”. Questa la replica da applausi del direttore. Alla quale è seguita anche quella di Cecchi Paone, che ha risposto alle accuse di essersi mostrato in atteggiamenti intimi pubblicamente.

Il giornalista, intervistato da Fanpage.it, ha sottolineato il fatto che, in quel momento, si trovasse sulla sua barca e non “in pubblico”: “Sono anche disposto a trattare una posizione di reciproca comprensione, non provoco se mi trovo di fronte persone che hanno problemi di formazione politica o religiosa, ma non posso essere costretto a nascondermi in cabina sulla mia barca. Stavamo solo baciandoci”.