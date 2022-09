A Beautiful arriva la misteriosa Niccolina: il personaggio nasconde un segreto shock; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Forse non tutti lo sanno, ma Beautiful tiene compagnia al pubblico da ben 35 anni. Era il marzo del 1987 quando, in America, è andato in onda il primo episodio in assoluto della soap opera, il cui successo è cresciuto sempre di più. Il segreto?

Gli intrighi e i colpi di scena che, nella trama della soap, sono sempre dietro l’angolo. Come le new entry, che si inseriscono continuamente nelle vicende dei protagonisti, creando caos e scompiglio. È quello che farà anche Niccolina, un nuovo, misterioso, personaggio che si aggira per Los Angeles… Personaggio che è apparso in America in questi giorni e che, quindi, vedremo in Italia solo tra diversi mesi. Se siete curiosi e non temete spoiler, però, siamo pronti a raccontarvi tutto!

Beautiful, arriva Niccolina: cosa nasconde il nuovo personaggio?

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Ben presto nella soap opera torneranno alcuni tra i personaggi più amati della soap. A partire da Taylor Hayes, mamma di Steffy e Thomas, che è pronta a tornare a Los Angeles con tantissime novità. Non sarà l’unica, però, a fare ritorno nella vita dei Forrester e dei Logan. Ritroveremo Deacon Sharpe, padre di Hope, che tornerà proprio con l’obiettivo di recuperare il rapporto con la figlia. Tra i tanti ritorni, però, ci sarà un volto nuovo…

È quello di Niccolina, chiama anche Lina, un’affascinante italoamericana. La donna è la nuova fiamma di Deacon o, almeno, è quello che ha rivelato a Hope, quando quest’ultima l’ha trovata a casa del suo papà. Capelli mossi rossi e sguardo accattivante, ma chi è davvero Niccolina? Ebbene, la donna nasconde un segreto inquietante. Un segreto che Deacon ha scoperto, suo malgrado, e che non può rivelare poiché è sotto ricatto. Lina non è altro che Sheila Carter che, per sfuggire alla polizia e agli occhi indiscreti dei Forrester, si è travestita, assumendo le sembianze di una donna completamente diversa. Un travestimento che l’ha resa irriconoscibile, al punto che Deacon è andato a letto con lei, senza rendersi conto della sua vera identità. Come ha scoperto l’escamotage della spietata Carter?

Vi abbiamo parlato già del piano diabolico di Sheila, che ha finto la sua morte, lasciando credere a tutti di essere stata sbranata da un orso. Per rendere credibile la vicenda, Sheila si è persino amputata un dito del piede, lasciandolo sulla zona dell’incidente. Ebbene, Deacon ha visto un dito mancante sul piede della donna con cui si è risvegliato a letto… È in quel momento che ha realizzato di essere finito nella trappola di Sheila. O meglio, di Niccolina! Quanto durerà la messinscena?

Sheila riuscirà a portare aventi il suo piano o qualcuno scoprirà che dietro la misteriosa italoamericana si nasconde proprio lei? Restate collegate per tutte le informazioni.