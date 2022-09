Brutto incidente per la cantante: le immagini dall’ospedale preoccupano tutti

Ricoverata in ospedale a causa di un incidente stradale la nota cantante di origini toscane: l’annuncio via Instagram allarma i fan.

E’ arrivata in maniera del tutto inaspettata la notizia dell’incidente d’auto di cui è rimasta vittima la nota cantante: lo ha raccontato lei stessa attraverso la sua pagina Instagram sotto ad una foto che la ritrae sul letto di ospedale, con tanto di flebo e collare. Il post risale alla mattinata dell’altro ieri, mercoledì 7 settembre, ma non si sa quando si è verificato di preciso il sinistro.

“Fino all’ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino da fatto da voi amici, mi avrebbe un po’ confortato”: inizia così il messaggio social dell’artista, che nello scatto appare visibilmente provata dalle condizioni fisiche causate dall’impatto.

Nella didascalia all’immagine spiega poi che un cane le ha attraversato al strada. Probabilmente, nel tentativo di schivare l’animale, ha fatto una manovra inappropriata che le è costata. Per fortuna, come sottolinea lei stessa, non ci sono state conseguenze peggiori ed è perfettamente in grado di raccontarlo. Resta il fatto che la permanenza in ospedale, in condizioni non ottimali, sia comunque non facile da affrontare, tanto più che per rimettersi in sesto ci vorrà ancora un mese.

Finisce in ospedale dopo un incidente: chi è la nota cantante

Proprio perché il percorso è purtroppo ancora lungo, per sentirsi meno sola la cantante ha deciso di condividere con i follower quanto le è successo. Immediati i commenti di conforto e sostegno da parte dei fan molti dei quali hanno potuto apprezzarla nel corso della sua partecipazione al programma Ora o Mai Più.

Al format di Rai Uno dedicato ad artisti da tempo spariti dalle scene, era approdata una prima volta nel 2018, ma aveva dovuto ritirarsi dopo poco per questioni familiari; vi era tornata poi nel 2019, guidata dalla coach Donatella Rettore con la quale ebbe un furioso litigio in diretta televisiva.

Parliamo, come molti avranno capito, della bravissima Donatella Milani, cantante 59enne originaria di Siena ed ex fidanzata di Pupo. Non tutti sanno che dietro il successo del celebre brano intitolato Su di noi, c’è proprio Donatella che ne è l’autrice.

Nonostante l’innegabile talento, la carriera della Milani ha dovuto affrontare non poche difficoltà. Dopo aver debuttato da piccolissima a Lo Zecchino d’Oro, nel 1982 la Milani vinse il Festival di Castrocaro e per i due anni successivi partecipò al Festival di Sanremo. Purtroppo, nell”85 fu colpita da un problema alle corde vocali che la indusse ad allontanarsi dalle scene e a lavorare solo come autrice e scopritrice di talenti.

Anche la sua vita privata non è stata immune da momenti molto complicati: l’abbandono di suo padre prima che lei nascesse, la morte del compagno di sua madre, la scomparsa di quest’ultima. “Da quando è morta mia mamma, due anni fa, sono andata sempre più giù. Lei era un pilastro, il mio riferimento”, raccontò l’artista a Domenica Live.

Facciamo il nostro migliore “in bocca al lupo” a Donatella Milani per una pronta e completa guarigione.