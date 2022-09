Damiano Carrara e Chiara, un amore d’altri tempi: sapete come si sono conosciuti? Retroscena ‘privato’

Il 9 Luglio scorso Damiano Carrara e Chiara sono convolati a nozze, ma sapete come l’amato pasticceria ha conosciuto sua moglie?

Il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara è stato l’evento più atteso dell’anno! Usciti allo scoperto sui social diversi mesi fa, la coppia è risultato subito tra le più belle ed apprezzate dal pubblico italiano. Sarà per la loro semplicità o per il loro feeling visibile ad occhio nudo, fatto sta che le nozze del bel Damiano e la dolce Chiara sono state attese da tutti.

Il 9 Luglio scorso, quindi, Damiano e Chiara si sono detti si nella loro Lucca! Con rito nuziale che non è passato inosservato ed un banchetto che ha regalato una torta spettacolare, i due piccioncini si sono giurati amore eterno, rendendo felici i loro amici, parenti e sostenitori.

Ad oggi, Damiano Carrara e Chiara si amano davvero alla follia, ma vi siete mai chiesti come si siano conosciuti? A svelare ogni cosa, è stata la diretta interessata nel corso del documentario sul loro matrimonio per Discovery. Fino ad ora nessuno sapeva niente sul loro primo incontro, ma il retroscena che è stato svelato è davvero impressionante.

Come si sono conosciuti Damiano Carrara e Chiara? Il retroscena

Damiano Carrara e la sua Chiara sono usciti allo scoperto qualche mese dopo il loro primo incontro, ma vi siete mai chiesti come si sono conosciuti? Alle telecamere di Discovery, la giovanissima Maggenti ha raccontato di aver incontrato per la prima volta il buon Carrara nel Febbraio del 2018. “Non dimenticherò mai quel giorno”, ha raccontato.

Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che Chiara non avesse affatto intenzione di uscire quella sera, ma – su richiesta di una sua amica – abbia indossato la prima cosa che le è capitato davanti per andare a fare un aperitivo in un locale del posto. Appena accomodatasi attorno al tavolo, la Maggenti ha notato Damiano e non ha potuto fare a meno di non togliergli gli occhi da dosso. “Ho sentito una cosa dentro che non vi so spiegare. Non si può spiegare”, ha detto ancora.

Così come Chiara, anche Damiano l’ha immediatamente notata. E, da quel momento, non si sono mai più lasciati.

Di che cosa si occupa Chiara?

Di Damiano Carrara sappiamo davvero ogni cosa! Recentemente, ad esempio, vi abbiamo mostrato tutti gli interni del suo atelier a Lucca e vi abbiamo raccontato un inedito retroscena sul suo passato. Possiamo dire lo stesso di sua moglie Chiara? In effetti, le informazioni che abbiamo a disposizione su di lei sono davvero minime. Oltre a sapere che i due fanno coppia fissa da diverso tempo e che lei è davvero bellissima, sappiamo pochissime cose. Ebbene. A questo punto, procediamo con ordine: sapete di che cosa si occupa la giovanissima Chiara?

Forse non tutti lo sanno, ma la bella Chiara sembrerebbe collaborare con il suo Damiano. Spulciando il suo canale Instagram, infatti, non solo abbiamo rintracciato diversi scatti nell’atelier aperto meno di un anno fa nella loro città d’origine, ma dalla bio abbiamo appreso che è proprio il general manager del buon Damiano. Insomma, i due sono uniti non solo nella vita di tutti i giorni, ma anche sul lavoro. Che forza!

Sapevate che i due lavorassero insieme?