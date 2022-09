Era la dolce Baby di Dirty Dancing: la notizia ha sorpreso tutti, clamoroso

Era la dolcissima Baby di Dirty Dancing: la clamorosa notizia ha fatto il giro del web, davvero difficile da credere, cos’è successo.

C’è chi non l’ha mai visto nella sua vita e c’è chi mente! Vero e proprio cult di fine anni ‘80, Dirty Dancing è uno di quei film che non ti stancheresti mai di guardare. E che ogni volta emoziona sempre.

Sono tantissimi i personaggi che si sono alternati nel corso della pellicola e che sono immediatamente entrati nel cuore dei loro spettatori. Impossibile, infatti, non citare il compianto Patrick Swayze, scomparso nel 2009 in seguito ad una lunga malattia, oppure la bellissima Penny, di cui vi abbiamo parlato in un nostro recentissimo articolo. Se, però, dobbiamo parlarvi di veri e proprio volti iconici della pellicola, non possiamo fare a meno di citare lei: la bellissima e dolce Baby! A proposito di lei, nei giorni scorsi ha fatto il giro del web una notizia che riguarda Jennifer Grey molto da vicino e che ha mandato tutti i suoi ammiratori in visibilio. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

Era la bella Baby di Dirty Dancing: la notizia vi farà fare i salti di gioia

Il successo di Dirty Dancing è stato talmente eccessivo che, negli anni seguenti, sono stati davvero tantissimi i riadattamenti. Parliamo, ad esempio, della pellicola uscita nel 2003 – che, a quanto pare, non si è rivelata affatto di successo – ma anche della serie tv o del musical. Ebbene. La notizia che stiamo per darvi è qualcosa di sensazionale. E siamo certi che lascerà di stucco tutti voi. Siete pronti? Reggetevi forte!

Il sequel di Dirty Dancing si farà! Davvero fantastico, vero? Ebbene. Le sorprese non sono affatto finite qui. Se la pellicola ritornerà col suo continuo, anche la bella Baby ritornerà ad incantare tutti con la sua bellezza e dolcezza! Ad annunciarlo, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a People. “Si è trattato di un fulmine a ciel sereno, è come se questa cosa fosse già successa ed è veramente bella”, ha detto.

Al momento, non sappiamo quando uscirà il sequel, ma una cosa è certa: noi non vediamo l’ora!

Com’è diventata oggi Jennifer Grey?

Appurato che il sequel di Dirty Dancing si farà, anche se – come dicevamo – non abbiamo ancora notizie certe sulla data di uscita, non ci resta che scoprire come sia diventato oggi la sua principale attrice. All’epoca del film che ha letteralmente sbancato i botteghini e conquistato, Jennifer Grey ha conquistato tutti con la sua bellezza, ma anche oggi sarà così? Assolutamente si! Sul suo canale social ufficiale, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare dei suoi scatti recenti. Guardate qui uno di qualche mese fa:

Insomma, non c’è nulla da dire: che sia ai tempi di Dirty Dancing o ai giorni nostri, Jennifer Grey è pur sempre bellissima.