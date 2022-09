Domenica in, chi ci sarà come ospite da Mara Venier: partenza di fuoco

La partenza di Domenica In sarà davvero di fuoco: avete letto chi sarà ospite di Mara Venier? Dei nomi bomba: impossibile perderla.

Manca pochissimo al ritorno dei nostri più graditi programmi tv. Se, però, per la nuova edizione di Uomini e donne e GF Vip dobbiamo aspettare ancora una settimana, per la quarantasettesima stagione di Domenica In bisogna attendere ancora qualche ora. E, scoprendo chi sarà ospite in questa prima puntata, vi possiamo dire che sarà una partenza di fuoco.

Ogni anno, Domenica In regala sempre più novità ed ospiti sensazionali. Avete letto, infatti, cosa accadrà a partire dalla prima puntata di questa nuovissima edizione? Qualche giorno fa, è stata annunciata una grossa novità in arrivo, che subito ha fatto breccia nel cuore dei suoi telespettatori.

Cosa occorre sapere, però, per la prima puntata di Domenica In? L’orario di messa in onda, da come si può chiaramente comprendere, è sempre lo stesso. A partire dalle ore 14:00 di Domenica 11 Settembre, Mara Venier sarà in diretta esclusiva con il suo show. Siete curiosi a questo punto di scoprire chi ci sarà in questa puntata d’esordio? TV Blog, come al solito, ha anticipato tutti coloro che si alterneranno nello studio tv. Vi assicuriamo: ci sono dei nomi davvero pazzeschi!

Chi sarà ospite in questa prima puntata di Domenica In? Mara Venier conquista

Se avete intenzione di trascorrere una Domenica diversa dal solito, non potete mancare al primo ed imperdibile appuntamento di questa quarantasettesima edizione di Domenica In. In onda a partire dall’11 Settembre, il programma di Mara Venier ritorna a fare compagnia al suo pubblico in questo giorno festivo, regalando al suo pubblico delle puntate e degli ospiti ad hoc. A proposito, cosa accadrà nel corso della prima puntata? In particolare, chi saranno coloro che si alterneranno nello studio televisivo di Roma? TV Blog ha svelato i nomi di chi sarà ospite a Domenica In l’11 Settembre.

Così come l’edizione scorsa, anche per quest’anno Mara Venier ha scelto di trattare argomenti ‘leggeri’ amati da tutti, ma anche temi legati alla cronaca ed attualità. È proprio per questo motivo che per la prima puntata di Domenica In ha scelto di intervistare Stefania Matteuzzi, la sorella della giovane Alessandra tragicamente uccisa dal suo fidanzato qualche giorno fa a Bologna.

Terminata questa ‘parentesi’, Mara Venier accoglierà nello studio di Domenica In un’ospite d’eccezione, nonché sua grande amica: Loretta Goggi! Per nulla sconosciuta alle interviste della zia Mara, l’amata cantante, conduttrice ed attrice si racconterà ancora una volta alla padrona di casa. Insieme a lei, inoltre, vi saranno: Alberto Matano, Andrea Sannino e Franco Ricciardi.

Insomma, una partenza davvero col botto, c’è poco da dire. Noi non abbiamo assolutamente intenzione di perdercela, voi?