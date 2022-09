Dopo Vite al Limite è diventata la star dei social: oggi si mostra così e sconvolge tutti, impressionante

Dopo Vite al Limite è diventata la star dei social: oggi si mostra proprio così e sconvolge tutti per l’incredibile trasformazione, è impressionante.

È stata proprio lei la protagonista della nona stagione di Vite al Limite! Paziente del dottor Nowzaradan nel corso della prima puntata di questa edizione, la trentacinquenne del Colorado ha tenuto tutti col fiato sospeso con la sua storia e il suo peso. Al momento della sua prima visita in clinica, infatti, la giovane donna pesava più di 400 kg, ma quando ha ultimato il suo percorso ne è uscita con ben 200 kg in meno. Capito di chi stiamo parlando?

Apripista della nona stagione di Vite al Limite, la paziente del medico chirurgo iraniano ha sconvolto tutto il pubblico del programma per via della sua drammatica storia. A determinare il suo peso non è stato una serie di lutti tragici – come accaduto a Larry – o una mancata identità personale – com’è successo a Chay – ma una malsana idea di accontentare i suoi fan. Da sempre legata al suo pubblico social, la giovane donna non faceva altro che ‘giocare’ coi suoi sostenitori, accettando sfide e mangiando all’infinito. Molto presto, però, questo gioco si è rivelato davvero drammatico: la trentacinquenne del Colorado è arrivata a pesare 426 kg, non riuscendosi nemmeno più a muovere. Cos’è successo, però, in clinica? E, soprattutto, com’è oggi? Dopo Vite al Limite è diventata ancora di più la star dei social, ma stenterete a credere che sia davvero lei.

È la star dei social dopo Vite al Limite: avete visto com’è diventata? Impressionante

Se si parla di trasformazioni a Vite al Limite che lasciano senza parole non si può fare a meno di fare riferimento a questa andata in onda nel corso della nona stagione del programma. La paziente, come dicevamo precedentemente, è entrata a far parte della clinica di Houston con un peso di ben 426 kg, ma si è subito impegnata a dimagrire tantissimo. Non soltanto, infatti, la donna ha registrato da subito ottimi risultati ed è dimagrita tantissimo, ma ha ottenuto anche il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica, perdendo ancora di più chili.

Com’è diventata oggi dopo Vite al Limite? Forse non tutti lo sanno, ma una volta spenti i riflettori del programma non solo la donna è dimagrita ancora di più – ed oggi appare decisamente irriconoscibile – ma è anche diventata la star dei social. Il suo account Tik Tok Vanilla Hippo, infatti, è seguitissimo! Stiamo parlando proprio di lei: Samantha Mason, la paziente del dottor Nowzaradan che mangiava per compiacere i suoi fan. Oggi la donna ha perso quell’abitudine e si mostra ai suoi sostenitori decisamente diversa. Eccola qui:

Davvero irriconoscibile, non credete?