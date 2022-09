Ilary Blasi sceglie il capo più in voga del momento: spettacolare in tuta cut-out

La bellissima Ilary Blasi seduce tutti con un altro dei suoi look più sensuali e perfettamente al passo con la moda: avete visto la sua tuta?

Non perde tempo Ilary Blasi nel lasciare i suoi fan senza fiato quasi ogni giorno. Molto probabilmente, la bellissima conduttrice Mediaset non dimenticherà facilmente questa estate 2022 per via del clamore mediatico scatenato dalla sua separazione da Francesco Totti, ma intanto cerca di alleggerire il difficile momento divertendosi a postare tanti contenuti sui social.

Un vero e proprio diario di bordo, quello che ha realizzato in questi ultimi due mesi, immortalandosi in foto e video delle vacanze come mai aveva fatto prima. E di certo ciò non è stato affatto un dispiacere per i suoi tantissimi fan che la ammirano per la sua simpatia, certo, ma anche per il suo fascino e i suoi look super glamour.

Se sulle spiagge della Tanzania e sulla barca in Croazia ci ha lasciati senza parole con accessori, acconciature ed altri dettagli all’insegna dello stile più iconico, ora che è tornata nella sua Roma, Ilary continua a mostrarsi al ‘top’ della forma sfoggiando capi all’ultimo grido. Tra l’altro, proprio in questi giorni è tornata a vivere all’Eur con Totti in attesa del divorzio ufficiale. Quale modo migliore di affrontare giorni così particolari se non concentrarsi su sé stessi e cercare di brillare sempre di più?

La tuta di Ilary Blasi è un modello molto trendy: tutte la copieranno

Proprio nell’ottica di voler perseguire il proprio benessere mentale e fisico, appena tornata in Italia, la simpaticissima padrona di casa de L’Isola dei Famosi si è subito messa in attività mostrando a tutti la sua decisione. Per quanto riguarda i suoi look, anche stavolta ha regalato ai fan una ‘chicca’ imperdibile ossia la tuta in denim con cui è apparsa tra le sue ultime Ig stories.

Come si vede dal selfie scattato e condiviso sulla popolare piattaforma, l’ex Letterina ha indossato un modello di gran moda in questo periodo. Non si tratta infatti di una tuta qualunque, ma di una cut-out ovvero con dei tagli sui fianchi, tendenza davvero irrinunciabile per questo autunno ormai imminente.

Il capo è interamente di jeans e ricalca quindi un po’ uno dei must dei primi anni Duemila: a gamba dritta, colletto, bottoni frontali, insomma un modello che le sta d’incanto. Ma a rendere tutto super alla moda sono le tasche e tagli cut-out.

Uno spettacolo, vero?