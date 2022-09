“Non ha talento”: pesante critica per Chiara Ferragni arriva proprio da lei

Le immagini postate ultimamente da Chiara Ferragni scatenano l’ennesima polemica e in tv qualcuno fa una critica molto aspra all’influencer.

Sempre capace di catalizzare l’attenzione di social, giornali e tv, Chiara Ferragni ultimamente è stata protagonista di qualche ‘scivolone’ per alcuni contenuti postati sul proprio profilo Instagram. L’altra volta era intervenuta perfino sua madre, Marina Di Guardo, che non aveva affatto approvato il gesto della figlia e del genero.

La celebre influencer e suo marito Fedez si erano infatti immortalati in video e foto dopo essere saliti su una roccia altissima ad Ibiza e molti avevano giudicato l’impresa troppo spericolata e di cattivo esempio. Ora, Chiara è finita di nuovo al centro delle polemiche per un’altra questione.

Le recenti immagini che la ritraggono insieme a degli amici mentre fa un aperitivo su un ghiacciaio in Svizzera hanno fatto storcere il naso a molti. Protagonisti di questa singolare gita sono stati l’amica Chiara Biasi e l’architetto Filippo Fiora. I tre sono arrivati a destinazione servendosi di due elicotteri privati, altra scelta non particolarmente apprezzata da coloro che hanno a cuore la salute dell’ambiente.

A commentare severamente la vicenda ci ha pensato un noto personaggio televisivo che non ha usato mezzi termini nei confronti della Ferragni.

“Ma cosa ci vogliamo aspettare da Chiara Ferragni?”: durissima critica per l’influencer

Vista l’enorme risonanza di quasi tutto ciò che dice e pubblica la moglie di Fedez, la questione dell’aperitivo sul ghiacciaio è stata ampiamente dibattuta anche in tv. Alberto Matano vi ha dedicato uno spazio nella puntata di tre giorni fa de La vita in diretta chiedendo agli ospiti presenti in studio quale fosse la loro opinione al riguardo.

Quando è arrivato il suo turno, Rosanna Cancellieri non ha risparmiato parole molto pesanti contro Chiara Ferragni che ha definito senza talento alcuno e concentrata solo sull’apparire. “Ma cosa ci vogliamo aspettare da Chiara Ferragni?”, ha chiesto la giornalista con annessa risata sarcastica. “Mi pare che abbia festeggiato il compleanno con il lancio di cetrioli e pomodori in un supermercato”, ha poi proseguito tirando in ballo un episodio di qualche anno fa di cui l’imprenditrice digitale fu protagonista. Poi, l’affondo definitivo: “Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa […] Altri talenti non credo ne abbia”.

La Cancellieri ha poi contestato anche la definizione di “imprenditrice” con riferimento all’influencer cremonese: “Io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti. Lei ha messo il suo Truman Show”.

Sia Matano che Stefania Orlando, però, hanno voluto spezzare una lancia a favore di Chiara ricordando anche le sue campagne a difesa dei diritti. “Non scomodiamo gli ambientalisti per l’impatto ambientale, non è che Chiara Ferragni tutti i giorni prende l’elicottero e va a fare l’aperitivo sul ghiacciaio”.

Secondo voi Rosanna Cancellieri non ha tutti i torti o è stata troppo severa nell’esprimere il suo pensiero?