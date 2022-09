Una notizia meravigliosa per tutti i fan di Bridgerton: l’annuncio

Una notizia meravigliosa per tutti i fan della serie tv Bridgerton: l’annuncio non lascia spazio a dubbi; di cosa si tratta.

Manca sempre meno all’uscita della terza, attesissima, stagione di Bridgerton. La serie tv prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai romanzi di Julia Quinn ha letteralmente conquistato il pubblico di tutto il mondo. Che, ora, non vede l’ora di emozionarsi con una nuova storia d’amore.

Gli spoiler fanno sapere che i protagonisti del terzo capitolo della serie saranno Penelope Featherington e Colin Bridgerton, fino a questo momento solo amici. Come si trasformerà il loro legame? In attesa di scoprirlo, c’è una meravigliosa novità che renderà molto felici gli appassionati della serie. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Piccolo indizio: spin-off!

Bridgerton, arriva la notizia che tutti attendevano: cosa accadrà

Dopo la passionale storia d’amore tra il duca di Hastings e Daphne e quella tra Anthony e Kate Sharma, i fan di Brigderton si preparano a sognare con un nuovo, romantico, capitolo di Bridgerton. La terza stagione della serie sarà dedicata a un altro componente della famiglia Bridgerton, ovvero Colin: come scoprirà che quello che prova per Penelope è più di una semplice amicizia? Staremo a vedere! Nel frattempo, vi diamo una notizia ‘bomba’, che riguarda uno dei personaggi più amati della serie.

Si tratta di Queen Charlotte, l’amatissima regina consorte de Regno Unito, moglie di Re Giorgio IIi. Ebbene, alla regina è stato dedicato un prequel! Come riportato dal magazine Collider, le riprese della nuova serie si sono concluse proprio nei giorni scorsi. Ad annunciarlo è stato il regista del prequel, Tom Verica, attraverso un tweet condiviso sul suo canale. Un tweet che, inevitabilmente, ha fatto impazzire i fan della serie, che non vedono l’ora di scoprire di più su un personaggio interessante e complesso come quello di Queen Charlotte. Trattandosi di un prequel, verranno narrate le vicende antecedenti agli anni di Bridgerton e, quindi, sapremo di più sul passato della sovrana. Non è tutto: come rivelato da Collider, nella nuova serie appariranno anche altri personaggi di Bridgerton, chiaramente nella loro versione passata.

Una notizia meravigliosa per tutti i fan che, ora, si chiedono quando sarà disponibile il prequel? Al momento non è stata resa nota alcuna data di uscita, proprio come per la terza edizione di Bridgerton. Le riprese di quest’ultima sono partite nel corso dell’estate, ma la data di uscita su Netflix è ancora top secret. Bisognerà avere ancora un po’ di pazienza ma, stando alle premesse, ne vedremo delle belle.

Continuate a seguirci per tutte le novità e le anticipazioni sull’amatissima serie tv e sul prequel dedicato alle vicende della giovane regina Carlotta. Noi non vediamo l’ora, e voi?